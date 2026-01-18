Они не отдают Грендандию: Трамп повысил пошлины для ряда стран — каких?

В своей соцсети Truth Social президент США написал, что с таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, будет взиматься 10-процентная пошлина на экспорт в США.

«С 1 февраля 2026 года все эти страны — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары», — заявил Трамп.

С 1 июня она будет увеличена до 25%, добавил президент США.

«Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть для защиты две собачьи упряжки, одна из которых появилась недавно. Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не тронет этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на карту поставлена ​​национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира», — написал далее Трамп.

По словам президента США, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «приехали в Гренландию с неизвестными целями» и играют в «очень опасную игру».

«Необходимо принять жесткие меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация разрешилась быстро и без вопросов», — добавил Трамп.

Европейский союз созвал экстренное заседание, которое состоится в 17:00 (16:00 по Гринвичу) в Брюсселе в воскресенье. По данным Reuters, в заседании примут участие представители 27 стран-членов ЕС.

Гренландия и Дания в очередной раз заявили, что остров не продается.

В четверг европейские страны направили небольшое число военнослужащих в Гренландию, поскольку Дания заявила, что намерена продолжить реализацию планов по обеспечению «более масштабного и постоянного» военного присутствия НАТО на острове для обеспечения его безопасности.

Масштаб планируемого европейского военного наращивания сил не обнародован. Пока что речь идет всего о нескольких десятках военнослужащих, направленных на остров для помощи Дании в подготовке военных учений, но сам жест, предпринятый спустя всего день после того, как переговоры представителей США, Дании и Гренландии так и не смогли сдвинуть ситуацию с мертвой точки, служит четким сигналом солидарности европейских стран.

О своем участии в учениях объявили Франция, Швеция, Германия, Великобритании и Норвегия, а позже к ним присоединились и Нидерланды.

Ведущие страны ЕС поддержали Данию, предупредив, что военный захват территории внутри НАТО со стороны США может означать конец военного альянса, который возглавляет Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что приобретение Гренландии необходимо Вашингтону в интересах национальной безопасности, и не исключает применения военной силы.

Тарифы Трампа: замена традиционной дипломатии?

Анализ от корреспондента Би-би-си Бернда Дебусманна

Сегодняшнее заявление — далеко не первое, в котором Трамп использует тарифы в качестве инструмента внешней политики.

Для Трампа цель введения тарифов выходит далеко за рамки экономических выгод, которые, по его утверждению, они приносят Соединенным Штатам.

В некотором смысле они заменили собой традиционную дипломатию и инструменты внешней политики.

Например, недавно он объявил о введении 25-процентной пошлины на страны, торгующие с Ираном, в рамках более широких мер по оказанию давления на иранский режим на фоне продолжающихся протестов.

В прошлом он также заявлял, что тарифы помогли ему положить конец конфликтам за рубежом. В ноябре он сказал, что заставил Индию и Пакистан сесть за стол переговоров, пригрозив им введением тарифов в размере 350%.

К другим примерам можно отнести введение дополнительных пошлин в отношении Бразилии, которые он использовал, чтобы оказать политическое давление после того, как судебная система этой страны возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Жаира Болсонару. Или — также в ноябре — в отношении Канады после того, как премьер-министр провинции Онтарио разместил на телевидении рекламу против введения пошлин.

Его право на введение тарифов было оспорено внутри страны, и мы все еще ждем решения Верховного суда о том, соответствовало ли их применение федеральному законодательству.

Как на новость отреагировали политики стран Евросоюза?

Лидер партии Датские демократы Ингер Стойберг заявила национальной телекомпании DR, что Дания не должна поддаваться «методам запугивания Трампа».

Депутат парламента Дании Пелле Драгстед написал в X, что угрозы введения тарифов «должны быть встречены европейской солидарностью и сопротивлением», добавив, что «всему есть предел».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция по-прежнему поддерживает «суверенитет и независимость наций», и выразил поддержку Гренландии и Дании.

В посте в X Макрон написал, что «ни запугивания, ни угрозы не повлияют на нас», и назвал тарифные угрозы Трампа «неприемлемыми».

«Если эти угрозы осуществятся, Европа даст на них единый и согласованный ответ, — заявил он. — Мы проследим за тем, чтобы европейский суверенитет был соблюден». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна «не даст себя запугать».

«Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, которые касаются только их. Я всегда буду защищать мою страну и наших соседей-союзников», — сказал шведский премьер.

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что он «координирует совместный ответ».

«Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право… которое, конечно же, начинается с территории государств-членов Европейского союза», — заявил он, выступая на пресс-конференции сразу после неожиданного заявления Трампа.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что пошлины, введенные США в отношении европейских союзников, вредят благосостоянию обеих сторон и играют на руку Китаю и России.

«Китай и Россия, должно быть, радуются. Именно они выигрывают от раскола между союзниками, — написала Каллас в посте в X. — Тарифы могут привести к обеднению Европы и США и подорвать наше общее благосостояние. Если безопасность Гренландии находится под угрозой, то этот вопрос можно решить внутри НАТО».

В своем посте в X президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Территориальная целостность и суверенитет являются основополагающими принципами международного права».

«Тарифы подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения отношений», — добавила она.

Что говорят в Великобритании?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал угрозу Трампа ввести пошлины против союзников США «совершенно неправильной».

«Наша позиция по Гренландии совершенно ясна — она является частью Датского королевства, и ее будущее должны решать гренландцы и датчане», — говорится в его заявлении.

«Мы также ясно дали понять, что безопасность в Арктике важна для всего НАТО, и все союзники должны прилагать больше усилий для противодействия угрозе со стороны России в различных частях Арктики», — заявил британский премьер-министр.

«Обложение пошлинами союзников в целях обеспечения коллективной безопасности союзников по НАТО совершенно неправильно. Мы, конечно же, будем напрямую обсуждать этот вопрос с администрацией США», — добавил Стармер.

Лидеры оппозиции Великобритании также раскритиковали заявление Трампа. Лидер Консервативной партии Кеми Баденох назвала тарифы «ужасной идеей», а лидер партии «Реформа» и в целом союзник Трампа Найджел Фарадж сказал, что они «нанесут нам ущерб».

Лидер Либеральных демократов Эд Дэйви назвал поведение Трампа «безумным», но сказал, что реакция Великобритании «имеет большое значение».

Депутат от партии зеленых Элли Чоунс заявила, что президент США «относится к международной арене как к школьной площадке, пытаясь запугать и силой заставить другие страны подчиниться его империалистической повестке дня».

О чем ЕС и США договорились в июле?

В июле прошлого года лидеры США и Евросоюза объявили, что им удалось договориться о соглашении, по которому товары из ЕС будут облагаться в США пошлиной в 15%.

Трамп тогда назвал это «крупнейшей сделкой в ​​истории». Вот о чем тогда удалось договориться: