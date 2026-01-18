Для мотивации работников в прошлом году выплачено премий на 9,6 миллиона евро; у кого больше?

Хотя число задач, функций и обязанностей существенно возросло, объём наград и премий в 2025 году был примерно тем же, что и ранее. Так утверждают в Минобороны - там для мотивации работников отрасли было выплачено около 600 тысяч евро, в основном на премии для чиновников и других работников. Глава ведомства такую практику поддерживает.

"Премии мы коллегам платили. Здесь была и моя поддержка. Потому что премии, фактически, определяют нормативные акты о том, что такие премии полагаются людям за труд. И действительно в оборонной отрасли спектр задач был весьма обширным, люди очень основательно поработали. Считаю, что это ещё и оценка их труда", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Примерно так же думает и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис: если проделана "большая работа", это надо оценить, говорит он, приводя в качестве примера отключение от БРЭЛЛ.

"Там вложен огромный труд. И, конечно, за хорошую работу людей нужно вознаградить. Но ясно, что для этого должно быть обоснование. Это должно быть оценено. Там не может быть по принципу - просто платим ради платы. Этого категорически не должно быть", - убеждён он.

В возглавляемом им министерстве за прошлый год выплачено 428 тысяч евро в качестве премий, денежных наград и доплат за дополнительную работу или значимый вклад. Примерно такую же сумму на это выделил Минкульт.

Минздрав потратил на мотивирование работников чуть меньше 580 тысяч евро. Как заявил министр, работникам нужно доплачивать в связи с высокой нагрузкой.

"Будем честны, в Минздраве за последний год работники трудились вне рабочего времени. Бывало и по субботам-воскресеньям. По понедельникам иногда до полуночи при подготовке к заседаниям Кабмина. Так что есть причина, чтобы время от времени нужно было доплачивать конкретным сотрудникам", - обосновывает расходы глава Минздрава Хосам Абу Мери.

Менее 250 тысяч евро выделил на мотивирование работников Минблаг. Минюст не поделился данными о доплатах, но на премии и денежные награды было израсходовано около 330 тысяч евро. Примерно такие же расходы у Минземледелия, которое, хотя и в размере всего около двух тысяч, всё же выплатило наградные вопреки словам министра Арманда Краузе, который сказал буквально следующее: "В случае оценки чиновников - да, нужно выплатить в соответствии с законодательством этот платёж по результатам оценки. Но дополнительные денежные награды или премии - я думаю, что это нехорошая практика, поэтому мы ничего и не платили".

Около 600 тысяч выплатили Минсообщения и МВД, почти 700 тысяч - Минобрнауки. Почти миллион евро - около 950 тысяч - потратило Минэкономики. Миллиона достигло Министерство умной администрации и регионального развития. Свыше 1,1 миллиона евро выделил на мотивацию персонала МИД, поскольку его сотрудникам в связи с геополитической ситуацией приходится постоянно работать в условиях повышенной нагрузки.

Рекорд тем временем побил Минфин - свыше полутора миллионов евро, причём львиная доля этой суммы, почти миллион, ушла на доплаты.

Вот какое обоснование приводит Минфин: "Доплаты за значимый вклад в достижение стратегических целей учреждения выдаются сотрудникам, которые своей профессиональной деятельностью существенно способствовали выполнению стратегических задач министерства, в том числе разработке бюджетной политики, совершенствованию управления финансами и осуществлению значимых реформ".

В нынешнем году введены ограничения на мотивирование работников госаппарата: за отдельными исключениями, доплаты сокращены до 20% от месячного оклада вместо 30%. Максимальный размер денежных наград - до 50% вместо 100%.

Хотя от выплаты премий предусмотрено отказаться, их и в нынешнем году по-прежнему можно будет выплатить - по результатам работы 2025 года.