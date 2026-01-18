Запрещена эксплуатация здания в Кекавском крае, пострадавшего от пожара

Такое решение принято на основании результатов обследования здания, проведённого стройуправой. Выявлены существенные повреждения, влияющие на безопасность здания.
При обследовании выяснилось, что пожар затронул несколько квартир и фасад здания, повреждены несущие конструкции и перекрытия, в результате тушения пожара часть здания пострадала от воды. В данный момент в доме полностью отключена подача газа, воды, тепла и электроэнергии.
Находиться в здании для жильцов сейчас небезопасно, подчёркивает самоуправление.
Владельцам здания поручено немедленно обеспечить полное техническое обследование строения, чтобы можно было решить, как действовать дальше, и возможно ли частичное возобновление эксплуатации.
Управляющая компания в посёлке Jaunlazdu mājas - SIA Fortium.lv.
Самоуправление края поддерживает тесный контакт с пострадавшими семьями и продолжает оказывать необходимую поддержку, в том числе обеспечивая временным жильём и социальной помощью.
Как сообщается, компания Fortium.lv разместила всех жильцов пострадавшего здания в других квартирах. Некоторым из них предложены свободные квартиры в том же посёлке Jaunlazdu mājas, другим - в других проектах, которыми управляет Fortium.lv, например, в Panorama Plaza.
На вопрос, был ли застрахован дом, Fortium.lv даёт утвердительный ответ, отметив, что во всех квартирах были установлены детекторы дыма.
По поводу восстановления здания Fortium.lv комментариев не даёт - об этом будут решать по окончании расследования.
Друг семьи, в которой погибли два ребёнка, опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором просит помочь выжившим:
"В ночь на 16.01.2026 огонь забрал двух их детей.
5 и 15 лет…
Ни один родитель не должен хоронить своих детей. Никогда.
Третий ребёнок сейчас с тяжёлыми ожогами борется за жизнь.
Таня лежит в реанимации, в коме.
Артём остался один среди боли, тишины и пустоты.
Сгорело всё.
Дом, который они годами строили.
Вещи, документы, детские фотографии, игрушки, воспоминания.
Всё, что делало их семьёй".
Судя по комментариям, на просьбу о помощи откликаются довольно активно.