Запрещена эксплуатация здания в Кекавском крае, пострадавшего от пожара

Такое решение принято на основании результатов обследования здания, проведённого стройуправой. Выявлены существенные повреждения, влияющие на безопасность здания.

При обследовании выяснилось, что пожар затронул несколько квартир и фасад здания, повреждены несущие конструкции и перекрытия, в результате тушения пожара часть здания пострадала от воды. В данный момент в доме полностью отключена подача газа, воды, тепла и электроэнергии.

Находиться в здании для жильцов сейчас небезопасно, подчёркивает самоуправление.

Владельцам здания поручено немедленно обеспечить полное техническое обследование строения, чтобы можно было решить, как действовать дальше, и возможно ли частичное возобновление эксплуатации.

Управляющая компания в посёлке Jaunlazdu mājas - SIA Fortium.lv.

Самоуправление края поддерживает тесный контакт с пострадавшими семьями и продолжает оказывать необходимую поддержку, в том числе обеспечивая временным жильём и социальной помощью.

Как сообщается, компания Fortium.lv разместила всех жильцов пострадавшего здания в других квартирах. Некоторым из них предложены свободные квартиры в том же посёлке Jaunlazdu mājas, другим - в других проектах, которыми управляет Fortium.lv, например, в Panorama Plaza.

На вопрос, был ли застрахован дом, Fortium.lv даёт утвердительный ответ, отметив, что во всех квартирах были установлены детекторы дыма.

По поводу восстановления здания Fortium.lv комментариев не даёт - об этом будут решать по окончании расследования.

Друг семьи, в которой погибли два ребёнка, опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором просит помочь выжившим:

"В ночь на 16.01.2026 огонь забрал двух их детей.

5 и 15 лет…

Ни один родитель не должен хоронить своих детей. Никогда.

Третий ребёнок сейчас с тяжёлыми ожогами борется за жизнь.

Таня лежит в реанимации, в коме.

Артём остался один среди боли, тишины и пустоты.

Сгорело всё.

Дом, который они годами строили.

Вещи, документы, детские фотографии, игрушки, воспоминания.

Всё, что делало их семьёй".

Судя по комментариям, на просьбу о помощи откликаются довольно активно.