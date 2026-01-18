Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Запрещена эксплуатация здания в Кекавском крае, пострадавшего от пожара

© LETA 18 января, 2026 09:15

Новости Латвии

Стройуправа Кекавского краевого самоуправления решила запретить эксплуатацию здания в посёлке Крусткалны, ул. Яунлазду, 5, пострадавшего от пожара, в полном объёме, сообщает агентство LETA. 

Такое решение принято на основании результатов обследования здания, проведённого стройуправой. Выявлены существенные повреждения, влияющие на безопасность здания.

При обследовании выяснилось, что пожар затронул несколько квартир и фасад здания, повреждены несущие конструкции и перекрытия, в результате тушения пожара часть здания пострадала от воды. В данный момент в доме полностью отключена подача газа, воды, тепла и электроэнергии.

Находиться в здании для жильцов сейчас небезопасно, подчёркивает самоуправление.

Владельцам здания поручено немедленно обеспечить полное техническое обследование строения, чтобы можно было решить, как действовать дальше, и возможно ли частичное возобновление эксплуатации.

Управляющая компания в посёлке Jaunlazdu mājas  - SIA Fortium.lv.

Самоуправление края поддерживает тесный контакт с пострадавшими семьями и продолжает оказывать необходимую поддержку, в том числе обеспечивая временным жильём и социальной помощью.

Как сообщается, компания Fortium.lv разместила всех жильцов пострадавшего здания в других квартирах. Некоторым из них предложены свободные квартиры в том же посёлке Jaunlazdu mājas, другим - в других проектах, которыми управляет Fortium.lv, например, в Panorama Plaza.

На вопрос, был ли застрахован дом, Fortium.lv даёт утвердительный ответ, отметив, что во всех квартирах были установлены детекторы дыма.

По поводу восстановления здания Fortium.lv комментариев не даёт - об этом будут решать по окончании расследования.

Друг семьи, в которой погибли два ребёнка, опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором просит помочь выжившим:

"В ночь на 16.01.2026 огонь забрал двух их детей.
5 и 15 лет…
Ни один родитель не должен хоронить своих детей. Никогда.
Третий ребёнок сейчас с тяжёлыми ожогами борется за жизнь.
Таня лежит в реанимации, в коме.
Артём остался один среди боли, тишины и пустоты.
Сгорело всё.
Дом, который они годами строили.
Вещи, документы, детские фотографии, игрушки, воспоминания.
Всё, что делало их семьёй".

Судя по комментариям, на просьбу о помощи откликаются довольно активно.

 

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

В начале прошлого года 63,5% населения Латвии по национальности были латышами, о чём свидетельствует информация, собранная Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

Армия, лояльная переходному правительству Сирии, вошла в районы к востоку от Алеппо, откуда отошли курдские военизированные формирования.

Еврокомиссар по внешним сношениям Евросоюза Кая Каллас в сети Х выразила крайнюю обеспокоенность введенными президентом США Дональдом Трампом тарифами против ряда европейских стран из-за их позиции по Грендандии. 

Рижское Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Кристену Кулакову-Эзермале, сообщила полиция агентству LETA.

