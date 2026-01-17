«Спасайте детей!» Очередная идея Херманиса о том, как обустроить Латвию, раскритикована

Буквально вчера он опубликовал очередной пост в соцсети "Х", в котором на сей раз предлагает улучшить работу чиновников. Средство Херманис для этого выбрал весьма интересное. Понятно, что никто это не реализует - для этого нужна диктатура, но мысль занятная:

"Чиновники в Латвии создали для себя принцип ротации - уволить невозможно, а можно только перевести на другой пост. Очень хороший принцип! И мы его полностью поддерживаем! У нас даже есть предложение - как это улучшить.

Через каждые четыре года все крупные чиновники уходят по ротации поработать учителями в школу на четыре года. Потом можно и назад. А на их место пошли бы учителя, потому что считать они тоже малость умеют. В свою очередь, детям представилась бы возможность почерпнуть великих житейских премудростей. Это было бы очень продуктивно для всех, кого это касается, и для государства в целом. МЫ МЕНЯЕМ ПРАВИЛА".

А как реагирует публика? А вот так:

- Одно другого не исключает. И интересно, какими бы были латвийские театры, если бы Алвиса Херманиса через каждые четыре года отправляли по ротации в какой-нибудь другой латвийский театр? P.s. Не говорю, что систему, при которой из министерств практически невозможно уволить, если сам не наделаешь дерьма, не надо менять.

- Были бы дерьмовые театры. Новый Рижский театр сильно переоценён.

- Не просто перевести по ротации, но и должность сменить. Пусть поработает актёром у какого-нибудь психопата-режиссёра за копейки.

- За что ты детям хочешь такое сделать, чем они так нагрешили?

- Лучше в дворники.

- Боюсь, что у высших должностных лиц недостаточно знаний, чтобы самостоятельно работать в школах, но помощниками учителей и в начальных школах они точно бы сгодились. И наоборот - в Минобрнауки и департаменты образования в самоуправлениях можно брать на работу только тех, у кого есть практика в школах.

- У наших детей уже уровень образования катастрофический, этот план всё спустил бы в унитаз ещё быстрее. Разве что ввести цикл лекций "Дети, не делайте так ни в коем случае", и пусть тогда чиновники путешествуют по школам.

- Спасите детей! Тогда уж лучше назначьте этих паразитов себе в стоматологи.

- Нехорошая мысль, ещё научат детей врать и воровать...

- Лучше в цех рыбных консервов!

- Вы тоже, как работник учреждения на госдотации, могли бы перейти по ротации в частный сектор и научиться самому деньги зарабатывать.

- Ни политики, ни учителя не умеют научить ребёнка, как заработать денег.

- Зачем снова эксперименты над детьми?