Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

«Спасайте детей!» Очередная идея Херманиса о том, как обустроить Латвию, раскритикована

Редакция PRESS 17 января, 2026 17:18

Важно 0 комментариев

LETA

Режиссёр Алвис Херманис не даёт обществу заскучать и продолжает фонтанировать идеями, оригинальными и не очень. 

Буквально вчера он опубликовал очередной пост в соцсети "Х", в котором на сей раз предлагает улучшить работу чиновников. Средство Херманис для этого выбрал весьма интересное. Понятно, что никто это не реализует - для этого нужна диктатура, но мысль занятная:

"Чиновники в Латвии создали для себя принцип ротации - уволить невозможно, а можно только перевести на другой пост. Очень хороший принцип! И мы его полностью поддерживаем! У нас даже есть предложение - как это улучшить.

Через каждые четыре года все крупные чиновники уходят по ротации поработать учителями в школу на четыре года. Потом можно и назад. А на их место пошли бы учителя, потому что считать они тоже малость умеют. В свою очередь, детям представилась бы возможность почерпнуть великих житейских премудростей. Это было бы очень продуктивно для всех, кого это касается, и для государства в целом. МЫ МЕНЯЕМ ПРАВИЛА".

А как реагирует публика? А вот так:

- Одно другого не исключает. И интересно, какими бы были латвийские театры, если бы Алвиса Херманиса через каждые четыре года отправляли по ротации в какой-нибудь другой латвийский театр? P.s. Не говорю, что систему, при которой из министерств практически невозможно уволить, если сам не наделаешь дерьма, не надо менять.

- Были бы дерьмовые театры. Новый Рижский театр сильно переоценён.

- Не просто перевести по ротации, но и должность сменить. Пусть поработает актёром у какого-нибудь психопата-режиссёра за копейки.

- За что ты детям хочешь такое сделать, чем они так нагрешили?

- Лучше в дворники.

- Боюсь, что у высших должностных лиц недостаточно знаний, чтобы самостоятельно работать в школах, но помощниками учителей и в начальных школах они точно бы сгодились. И наоборот - в Минобрнауки и департаменты образования в самоуправлениях можно брать на работу только тех, у кого есть практика в школах.

- У наших детей уже уровень образования катастрофический, этот план всё спустил бы в унитаз ещё быстрее. Разве что ввести цикл лекций "Дети, не делайте так ни в коем случае", и пусть тогда чиновники путешествуют по школам.

- Спасите детей! Тогда уж лучше назначьте этих паразитов себе в стоматологи.

- Нехорошая мысль, ещё научат детей врать и воровать...

- Лучше в цех рыбных консервов!

- Вы тоже, как работник учреждения на госдотации, могли бы перейти по ротации в частный сектор и научиться самому деньги зарабатывать.

- Ни политики, ни учителя не умеют научить ребёнка, как заработать денег.

- Зачем снова эксперименты над детьми?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Государственный контролёр о airBaltic: «Как у государства с надзором? Не очень-то»
Важно

Государственный контролёр о airBaltic: «Как у государства с надзором? Не очень-то»

Чемодан, вокзал, далее везде: инициатива о выдворении нелояльных лиц из Латвии дошла до Сейма
Важно

Чемодан, вокзал, далее везде: инициатива о выдворении нелояльных лиц из Латвии дошла до Сейма

Тихановская переедет в Польшу после того, как Литва ослабила её охрану
Важно

Тихановская переедет в Польшу после того, как Литва ослабила её охрану (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Тихановская переедет в Польшу после того, как Литва ослабила её охрану

Важно 18:44

Важно 0 комментариев

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом, пишет Deutsche Welle, сообщили AFP несколько источников в команде Тихановской и министерство иностранных дел Польши.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом, пишет Deutsche Welle, сообщили AFP несколько источников в команде Тихановской и министерство иностранных дел Польши.

Читать
Загрузка

Государственный контролёр о airBaltic: «Как у государства с надзором? Не очень-то»

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Государственный контролёр Эдгар Корчагин в интервью nra.lv TV sarunas рассказал, что в прошлом году Госконтроль завершил ревизию в национальной авиакомпании airBaltic. Однако это не решает вопроса о способности министерств осуществлять надзор за крупными стратегически важными обществами с госкапиталом.

Государственный контролёр Эдгар Корчагин в интервью nra.lv TV sarunas рассказал, что в прошлом году Госконтроль завершил ревизию в национальной авиакомпании airBaltic. Однако это не решает вопроса о способности министерств осуществлять надзор за крупными стратегически важными обществами с госкапиталом.

Читать

Чемодан, вокзал, далее везде: инициатива о выдворении нелояльных лиц из Латвии дошла до Сейма

Важно 17:43

Важно 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 20 января, начнёт оценивать инициативу населения с призывом выдворять из Латвии нелояльных людей, о чём свидетельствует повестка дня заседания комиссии.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 20 января, начнёт оценивать инициативу населения с призывом выдворять из Латвии нелояльных людей, о чём свидетельствует повестка дня заседания комиссии.

Читать

«Меня чуть воровкой не сделали»: покупатели жалуются на продавцов и охранников

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

На поведение продавцов и охранников в супермаркетах жалуются довольно часто. С другой стороны, часто и покупатели бывают не без греха. Но это, однако, не повод вести себя так, как описывает в своём посте на платформе "Тредс" Иева. 

На поведение продавцов и охранников в супермаркетах жалуются довольно часто. С другой стороны, часто и покупатели бывают не без греха. Но это, однако, не повод вести себя так, как описывает в своём посте на платформе "Тредс" Иева. 

Читать

Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Читать

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Читать