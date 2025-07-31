«Кто-то крикнул, что вода начала уходить от берега»: землетрясение на Камчатке — свидетельства очевидцев

«Инстинкт самосохранения долбанул»

Когда началось землетрясение, Василий Бережной находился в ресторане «Восьмое небо» — это отдельно стоящее здание на Мишенной сопке с видом на Петропавловск-Камчатский.

«Инстинкт самосохранения долбанул: выбежать, что-то сделать, кого-то вывести. Надо было отойти от здания, отвести людей от стекол, — вспоминает Василий в разговоре с Би-би-си. — Кто-то начал снимать. Я говорю: вы придурки, что ли? Они: мы приезжие, нам интересно. Ну, интересно — оставайтесь. Одну девушку я за руку [из здания] вывел. Она только потом осознала всю опасность, когда увидела парковку трясущуюся, сыплющиеся камни с сопки».

Хотя Василий живет на Камчатке с рождения, пережил землетрясения 1992 года и извержения вулканов, настолько сильных толчков он не помнит.

«После я выехал в город, посмотрел, что творится. Люди на улицах: кто в тапках, кто в халатах, кто детей держит. У кого-то истерика. Когда земля под ногами идет прямо волной, когда видишь, что трубы, вышки качаются — страшно, конечно. Привыкнуть к этому невозможно», — говорит он.

Старшеклассница София, когда начались мощные подземные толчки, находилась дома — с родителями и двумя котами.

«Начался хаос, мебель начала падать на глазах, и все, что стояло на ней. Все это происходило на первом этаже. В сильной панике не только я, но и соседи со своими домашними животными очень быстро стали выбегать на улицу», — рассказала она Би-би-си.

Семья Софии вышла во двор и около часа пережидала землетрясение в машине, которая очень сильно тряслась. В это время, по словам школьницы, другие жильцы района начали его покидать.

«На дорогах возле дома, где обычно машины ездят в малом количестве, начался кипиш, все начали уезжать в сильной панике куда подальше, тем самым создавая сильные пробки и аварии на дорогах», — рассказала София Би-би-си.

Ирина, жительница расположенного неподалеку от Петропавловска-Камчатского города Елизово, рассказала РБК, что видела людей, которые выбежали на улицу в пижамах и домашних тапках, а некоторые даже босиком.

Жительница Петропавловска-Камчатского Александра в момент начала землетрясения тоже находилась дома — в квартире, расположенной на седьмом этаже — и ее охватила «дикая паника».

«Двигались стены, картины, попадали фигурки и цветы, открылись шкафчики, упали флаконы в ванной. Трясло по ощущениям минуты три, трясло сильно, кое-как держались на ногах, в какой-то момент просто сели на пол в дверном проеме. Дикая паника началась, такого раньше еще не чувствовала. Сейчас выехали за город от нервов», — рассказала она РБК.

«Люди сели в машины и уехали, все на дачи поехали и подальше от строений, — сказала изданию еще одна горожанка, Вера. — Потому что страшно. Никогда не боялась землетрясений, но то, что было с 20 июля и сегодня, — это полный треш».

Сибирячка Татьяна, которая приехала в Петропавловск-Камчатский на отдых, в момент начала землетрясения находилась в отеле.

«Сразу побежала на улицу по лестнице с 4-го этажа. Никогда не думала, что может так сильно трясти. Теперь действительно понимаю выражение „земля уходит из-под ног“. Чтобы вы понимали, насколько сильными были толчки, тут неподалеку есть церковь, так все без участия звонаря колокола звонили», — рассказала она порталу НГС.

Многих других жителей региона землетрясение застало на работе.

Арина, которая живет в 60 километрах от Петропавловска-Камчатского и работает педагогом в доме детского творчества, рассказала изданию E1.ru, что переехала жить на Камчатку несколько месяцев назад и впервые столкнулась с этим стихийным бедствием.

«В первые минуты выключили электричество. Была паника, люди не могли дозвониться до близких. У всех абонент был не абонент. И вот это было страшно. Света не было примерно час. Потом его включили, и появилась связь», — рассказала она.

Продавщица продуктового магазина в Петропавловске-Камчатском рассказала 5-tv.ru, что в один момент в здании всё начало дрожать, а стены — издавать гул.

«Резко начало трясти. Выбежала из подсобки и закричала покупателям: „Выходим, трясет!“. У меня такого в жизни никогда не было», — поделилась она.

Жительница Петропавловска-Камчатского Вера в момент землетрясения была на работе в офисном здании, на четвертом этаже.

«Здание сильно раскачивало и трясло, свет даже начал гаснуть, стояла в проеме, как и остальные работники. Паника, крики, трясло очень сильно и очень долго, что вообще нехарактерно для наших землетрясений. <...> Страшно было очень, я думала, что здание не выдержит, и это очень плохо закончится», — сказала она РБК.

«Что суждено, то суждено»

Однако некоторые отнеслись к происходящему с неожиданным спокойствием. Жительница Петропавловска-Камчатского Ася рассказала Би-би-си, что когда начало трясти, она находилась на пятом этаже здания в салоне красоты, куда пришла на маникюр.

«С нижних этажей все повыходили, а мы остались. В салоне поговорили [с сотрудниками], посмеялись над ситуацией, что красота важнее, и продолжили», — рассказала Ася.

Маникюр получился красивый, несмотря на толчки, говорит она. «Я просто человек такой — что суждено, то суждено. Я тут [на Камчатке] с рождения, поэтому это не первое и не последнее землетрясение», — рассуждает Ася.

Тем временем в онкологическом диспансере Петропавловска-Камчатского во время землетрясения врачи продолжали операцию — кадры из операционной разлетелись по сети.

«В этой ситуации отойти от стола нельзя было. Пришлось подставку из-под ног убрать, чтобы не трясло так сильно. Работали и работали. Мыслей, чтобы куда-то убежать, не было», — рассказала 5-tv.ru врач-онколог Любовь Цыплакова.

По словам Цыплаковой, анестезиолог держал оборудование руками, чтобы оно не свалилось на хирургов, а медсестра держала пациентку, чтобы та не упала с операционного стола.

«Такие масштабы землетрясения я встретила впервые. Мало того, в операционной. Но на работе долг превыше всего. Нам не помешали никакие колыхания земли, инструментов и прочего. Мы делали свою работу. Был определенный страх: если ситуация усугубится, что же делать? Были разные мысли в голове. Мы думали о том, как бы операционный стол не упал и пациентка не выскочила из наших рук», — рассказала заведующая вторым хирургическим отделением Яна Гвоздева.

Сильнейшие толчки почувствовали и участники археологической экспедиции на одном из островов Курильской гряды. Полина (имя изменено), одна из участниц, рассказала Би-би-си: «Землетрясение началось в районе 10 часов утра по местному времени. Земля задрожала, вещи стали падать со стеллажей. Было очень страшно!».

«Как только начались толчки, все работы экстренно остановили и нас собрали на самой высокой точке острова. Успели взять только документы и теплую куртку. Оттуда мы смотрели, как с океана на остров стали набегать огромные волны. На берегу океана стоял лагерь "Русского географического общества" — его смыло. Многие вещи у них ушли в океан, ребята остались в чем были. На берегу также стояли контейнеры МЧС — их конкретно снесло», — говорит девушка.

По словам Полины, все ее товарищи до сих пор немного в шоке. «Но главное, что все живы-здоровы. Сейчас пока решаем бытовые вопросы — надо разместить и одеть ребят, лагерь которых смыло в море», — добавила она.

Экспедиция Полины должна была закончиться уже в четверг, однако теперь непонятно, как археологи выберутся с острова: из-за толчков отменили и корабль, который мог их забрать, и вылеты вертолетов.

А сотрудники Кроноцкого заповедника стали свидетелями необычного явления — цунами на пресном Курильском озере.

«Я стоял возле наших рабочих машин и увидел, как они начали трястись, потом стало очевидно, что ходит ходуном земля под ногами, все здания на кордоне стали шататься и скрипеть. Внезапно кто-то крикнул, что вода начала уходить от берега, мы увидели, как вода ушла примерно на 5 метров, а понтонный пирс и привязанный катер лежат на дне. Потом вода вернулась большой волной», — рассказал Спас Тарасов, государственный инспектор Кроноцкого заповедника.

Сейчас вся деятельность по охране и научным исследованиям на территории Южно-Камчатского федерального заказника, а также работа с туристами проходят в обычном режиме, говорится в телеграм-канале заповедника.

А телеведущую Юлию Барановскую, которая путешествуют по региону вместе с детьми, землетрясение застало в море. «Чувствовалось даже на воде. Настолько сильное оно было. Тряхануло здорово!» — рассказала она в своем Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что, когда судно странно завибрировало, капитан сразу понял, что это сейсмические толчки. Однако у экипажа не было связи и было неизвестно, как обстоят дела на берегу.

«На воде все ощущается иначе, чем на суше, но погружение в неизвестность, сопровождаемое звуками катаклизма, и понимание того, что происходит страшное, не из приятных», — призналась Барановская.