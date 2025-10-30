Крупное хищение в техникуме: со счетов «утекли» десятки тысяч евро

В апреле этого года Госконтроль провел выборочную проверку 60 учреждений, включая Резекненский техникум, чтобы выяснить, соответствует ли консолидированный годовой отчет установленным требованиям. Проверка еще продолжается, но по техникуму уже составлен промежуточный отчет.

Представитель Госконтроля Илзе Бадере на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям сообщила, что годовые расходы техникума составляют 4,8 млн евро, ежемесячно проводится около тысячи платежей. Ревизия выявила подозрительные операции в расчетах с поставщиками услуг - умышленное искажение платежных документов с переводом средств "не тем, кому они предназначались". В целом было 183 таких перевода - по два-три в месяц. В основном это были небольшие суммы, чтобы их было сложнее заметить среди других платежей и труднее выявить при проверке.

Наименьшая сумма составляла 84 евро, наибольшая - 451 евро, а средняя - 297 евро. Средства перечислялись не только на счета, указанные в договорах с конкретным поставщиком, но и на три других, чья принадлежность неизвестна. Выявлены также случаи, когда один и тот же счет оплачивался дважды - один раз по официальным реквизитам, второй - на другой счет. Например, 355 евро техникум сначала перевел на указанный в договоре счет, а через десять дней - ту же сумму на другой счет. Всего за 2019-2025 годы на эти три счета было переведено более 54 000 евро.

После того как Госконтроль потребовал разъяснений, в бухгалтерской системе техникума появились исправления - были изменены номера счетов поставщиков. Также выявлены расхождения между документами, представленными техникумом, и данными Госказны о платежных операциях. По мнению Госконтроля, это указывает на попытки скрыть истинное положение дел.