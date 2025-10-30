Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крупное хищение в техникуме: со счетов «утекли» десятки тысяч евро

30 октября, 2025 14:06

Новости Латвии

rezeknestehnikums.lv

Из бюджета Резекненского техникума в 2019-2025 годах предположительно было похищено не менее 54 268 евро, выяснил в ходе ревизии Госконтроль. По результатам ревизии начат уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере или совершенном организованной группой. На время служебного расследования от должности отстранена директор учебного заведения Бенита Вирбуле, а подозрения в незаконных действиях пали на двух человек, пишет издание Diena.

В апреле этого года Госконтроль провел выборочную проверку 60 учреждений, включая Резекненский техникум, чтобы выяснить, соответствует ли консолидированный годовой отчет установленным требованиям. Проверка еще продолжается, но по техникуму уже составлен промежуточный отчет.

Представитель Госконтроля Илзе Бадере на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям сообщила, что годовые расходы техникума составляют 4,8 млн евро, ежемесячно проводится около тысячи платежей. Ревизия выявила подозрительные операции в расчетах с поставщиками услуг - умышленное искажение платежных документов с переводом средств "не тем, кому они предназначались". В целом было 183 таких перевода - по два-три в месяц. В основном это были небольшие суммы, чтобы их было сложнее заметить среди других платежей и труднее выявить при проверке.

Наименьшая сумма составляла 84 евро, наибольшая - 451 евро, а средняя - 297 евро. Средства перечислялись не только на счета, указанные в договорах с конкретным поставщиком, но и на три других, чья принадлежность неизвестна. Выявлены также случаи, когда один и тот же счет оплачивался дважды - один раз по официальным реквизитам, второй - на другой счет. Например, 355 евро техникум сначала перевел на указанный в договоре счет, а через десять дней - ту же сумму на другой счет. Всего за 2019-2025 годы на эти три счета было переведено более 54 000 евро.

После того как Госконтроль потребовал разъяснений, в бухгалтерской системе техникума появились исправления - были изменены номера счетов поставщиков. Также выявлены расхождения между документами, представленными техникумом, и данными Госказны о платежных операциях. По мнению Госконтроля, это указывает на попытки скрыть истинное положение дел.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

