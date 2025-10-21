Крупнейшая сделка в Латвии: шведы продали наши леса — кому?

В результате сделки продано около 2% общей площади латвийских лесов, а ее сумма составила 720 млн евро. Для ее завершения еще необходимо получить одобрение соответствующих надзорных органов.

Большая часть принадлежавших "Sodra" и проданных в результате сделки лесов была приобретена в 2018 году за 324 млн евро, то есть за семь лет стоимость этих лесов выросла на 222%.

"Ingka Investments" - инвестиционное подразделение "Ingka Group", крупнейшего оператора магазинов IKEA.

"Ingka Group" работает в 31 стране и обеспечивает около 90% розничного оборота IKEA.

В январе этого года, когда "Sodra" объявила о намерении продать свои лесные владения в Латвии и Эстонии, это вызвало ряд опасений.

Во-первых, появились тревожные предположения о том, что сделка свидетельствует о намерении иностранных инвесторов покинуть страны Балтии из-за геополитической напряженности в регионе и соседства с Россией. Другие сомнения были связаны с тем, что произойдет с проданными лесами - будут ли бывшие владения "Sodra" управляться столь же устойчиво.

"Sodra" придерживалась стратегии приобретения малоценных сельхозземель и молодых лесов, высаживая на приобретенных площадях ценные породы деревьев и улучшая качество лесов.

В свою очередь деревообрабатывающая отрасль опасалась, что после продажи лесов "Sodra" увеличится экспорт необработанных лесоматериалов для их переработки за рубежом, тогда как отрасль заинтересована в том, чтобы древесина обрабатывалась в самой Латвии.

Однако приход новых инвесторов развеял эти опасения, кроме того, что касается устойчивости лесного хозяйства, то "Ingka" заверила, что устойчивая деятельность будет продолжена.

Новый крупнейший частный владелец лесов также уже заявил о планах сотрудничать с латвийскими производителями и перерабатывать древесину на месте.

"С точки зрения интересов деревообрабатывающей отрасли и национальной безопасности нам подойдет любой владелец из дружественной страны, который готов продавать древесину на внутреннем рынке", - отметил вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности Кристапс Клаусс.

