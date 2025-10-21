Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крупнейшая сделка в Латвии: шведы продали наши леса — кому?

© LETA 21 октября, 2025 17:04

Выбор редакции 0 комментариев

Состоялась крупнейшая сделка в истории лесной отрасли Латвии - инвестиционная группа "Ingka Investments" заключила соглашение с крупнейшей шведской ассоциацией владельцев лесов "Sodra" о покупке 135 000 гектаров земли в Латвии и 18 000 гектаров в Эстонии.

В результате сделки продано около 2% общей площади латвийских лесов, а ее сумма составила 720 млн евро. Для ее завершения еще необходимо получить одобрение соответствующих надзорных органов.

Большая часть принадлежавших "Sodra" и проданных в результате сделки лесов была приобретена в 2018 году за 324 млн евро, то есть за семь лет стоимость этих лесов выросла на 222%.

"Ingka Investments" - инвестиционное подразделение "Ingka Group", крупнейшего оператора магазинов IKEA.

"Ingka Group" работает в 31 стране и обеспечивает около 90% розничного оборота IKEA.

В январе этого года, когда "Sodra" объявила о намерении продать свои лесные владения в Латвии и Эстонии, это вызвало ряд опасений.

Во-первых, появились тревожные предположения о том, что сделка свидетельствует о намерении иностранных инвесторов покинуть страны Балтии из-за геополитической напряженности в регионе и соседства с Россией. Другие сомнения были связаны с тем, что произойдет с проданными лесами - будут ли бывшие владения "Sodra" управляться столь же устойчиво.

"Sodra" придерживалась стратегии приобретения малоценных сельхозземель и молодых лесов, высаживая на приобретенных площадях ценные породы деревьев и улучшая качество лесов.

В свою очередь деревообрабатывающая отрасль опасалась, что после продажи лесов "Sodra" увеличится экспорт необработанных лесоматериалов для их переработки за рубежом, тогда как отрасль заинтересована в том, чтобы древесина обрабатывалась в самой Латвии.

Однако приход новых инвесторов развеял эти опасения, кроме того, что касается устойчивости лесного хозяйства, то "Ingka" заверила, что устойчивая деятельность будет продолжена.

Новый крупнейший частный владелец лесов также уже заявил о планах сотрудничать с латвийскими производителями и перерабатывать древесину на месте.

"С точки зрения интересов деревообрабатывающей отрасли и национальной безопасности нам подойдет любой владелец из дружественной страны, который готов продавать древесину на внутреннем рынке", - отметил вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности Кристапс Клаусс.

("Latvijas Avīze")

Обновлено: 20:05 21.10.2025
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

