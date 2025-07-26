Крик души! Пользовательница Threads призывает запретить движение грузовиков в Риге; что ей ответили?

В своем посте она написала: "Когда наконец кто-то поймет, что движение грузовых машин в Риге надо запретить? Это уже ненормально. В окрестностях IKEA все пробки создают только фуры".

Понимания среди комментаторов, за редким исключением, она, увы, не дождалась:

- Когда наконец кто-то поймет, что товары, ради которых люди едут в эту Ikea, везут на грузовиках? Это вполне нормально.

- Эти фуры в магазины везут товары, которые ты сама покупаешь, если что.

- Когда до людей дойдет, что фуры туда не едут для собственного удовольствия? Что у шофера грузовика первая мысль с утра - не о том, по какой улице мне сегодня покататься, чтобы я как можно больше пробок в городе наделал?

- Но тогда уж, входя в магазин, не злись, что нет твоего любимого йогуртика и "бананы снова раскупили". Комфорт не берется из воздуха, как нам посчастливилось думать.

- А на чем тогда товары в магазин и в другие места попадут? Телепортируются? Иногда кажется, что люди правда не думают головой. Надо привести в порядок объездные дороги, инфраструктуру, тогда и движение рассредоточится.

- Вот тут ты не права... В окрестностях IKEA заторы создают люди, которые не соображают, как проехать по кругу и как, не останавливаясь, ехать "елочкой".

- Смело - долой магазины, строительство!

- Вы шутите? Тогда надо ликвидировать производства на тысячи гектаров, грузовые порты по обе стороны Даугавы! Рижская дума - глупая и дебильная на протяжении 30 лет! Порты прихватизировали, а движение грузового транспорта ограничили! В Риге осталось 2-4 возможных маршрута для грузовиков! Ригу сделали примитивной, запущенной ямой с дерьмом!

- Мечта "Прогрессивных". Можно будет жить, как хипстер, и прайды устраивать в долг, пока ислам на место не поставит.

- А товары на тачке возить?

- Тогда Ikea, Sāga и другие магазины поблизости закрываем? Смешно, что винят грузовики, а не тех, кто создает инфраструктуру.

- Сделают Северную переправу, можно будет в обход ездить. Но это когда еще будет...