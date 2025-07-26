Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 26. Июля Завтра: Ance, Anna, Annija
Доступность

Крик души! Пользовательница Threads призывает запретить движение грузовиков в Риге; что ей ответили?

Редакция PRESS 26 июля, 2025 16:32

Важно 0 комментариев

Радикальный шаг для избавления Риги (по крайней мере, Дрейлини) от транспортных заторов предлагает пользовательница соцсети по имени Айсма. Для этого она предлагает... запретить движение грузовиков в Риге.

В своем посте она написала: "Когда наконец кто-то поймет, что движение грузовых машин в Риге надо запретить? Это уже ненормально. В окрестностях IKEA все пробки создают только фуры".

Понимания среди комментаторов, за редким исключением, она, увы, не дождалась:

- Когда наконец кто-то поймет, что товары, ради которых люди едут в эту Ikea, везут на грузовиках? Это вполне нормально.

- Эти фуры в магазины везут товары, которые ты сама покупаешь, если что.

- Когда до людей дойдет, что фуры туда не едут для собственного удовольствия? Что у шофера грузовика первая мысль с утра - не о том, по какой улице мне сегодня покататься, чтобы я как можно больше пробок в городе наделал?

- Но тогда уж, входя в магазин, не злись, что нет твоего любимого йогуртика и "бананы снова раскупили". Комфорт не берется из воздуха, как нам посчастливилось думать.

- А на чем тогда товары в магазин и в другие места попадут? Телепортируются? Иногда кажется, что люди правда не думают головой. Надо привести в порядок объездные дороги, инфраструктуру, тогда и движение рассредоточится.

- Вот тут ты не права... В окрестностях IKEA заторы создают люди, которые не соображают, как проехать по кругу и как, не останавливаясь, ехать "елочкой".

- Смело - долой магазины, строительство!

- Вы шутите? Тогда надо ликвидировать производства на тысячи гектаров, грузовые порты по обе стороны Даугавы! Рижская дума - глупая и дебильная на протяжении 30 лет! Порты прихватизировали, а движение грузового транспорта ограничили! В Риге осталось 2-4 возможных маршрута для грузовиков! Ригу сделали примитивной, запущенной ямой с дерьмом!

- Мечта "Прогрессивных". Можно будет жить, как хипстер, и прайды устраивать в долг, пока ислам на место не поставит.

- А товары на тачке возить?

- Тогда Ikea, Sāga и другие магазины поблизости закрываем? Смешно, что винят грузовики, а не тех, кто создает инфраструктуру.

- Сделают Северную переправу, можно будет в обход ездить. Но это когда еще будет...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:25 26.07.2025
Латвийцы всё чаще попадают за решётку за перевозку мигрантов
Bitnews.lv 5 часов назад
Финляндия: жара «жарит» Санту
Sfera.lv 6 часов назад
Скандал на песке — Латвии грозят стройки в дюнах
Bitnews.lv 6 часов назад
Гроза надвигается — суббота будет знойной и переменчивой
Bitnews.lv 6 часов назад
Солнце: буря. Скоро грянет буря…
Sfera.lv 6 часов назад
Эстония: РЭБ всё ближе и ближе…
Sfera.lv 1 день назад
Рига: отель вместо станции
Sfera.lv 1 день назад
Грибной бум в Латвии: ранние лисички, майские боровики и зашкаливающие цены
Bitnews.lv 1 день назад

«Как не стыдно?!» Призыв Рижской думы взбесил публику; что такого посмело предложить самоуправление?

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Процесс поступления в среднюю школу в нынешнем году обернулся настоящей драмой: всем желающим попасть в 10-й класс явно не удастся, так как мест в школах не хватает, пишет Tautaruna.nra.lv.

Процесс поступления в среднюю школу в нынешнем году обернулся настоящей драмой: всем желающим попасть в 10-й класс явно не удастся, так как мест в школах не хватает, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать
Загрузка

Что у нас с погодой в воскресенье? Тепло, возможны дожди и грозы

Новости Латвии 16:50

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в Латвии ожидается теплая погода и переменная облачность, возможен дождь.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в Латвии ожидается теплая погода и переменная облачность, возможен дождь.

Читать

Открытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025: легендарные голоса и звёздная публика

Для настроения 16:38

Для настроения 0 комментариев

25 июля в концертном зале “Дзинтари” стартовал фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 - три дня живой музыки, неожиданных дуэтов и уникальной атмосферы под художественным руководством Лаймы Вайкуле.

25 июля в концертном зале “Дзинтари” стартовал фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 - три дня живой музыки, неожиданных дуэтов и уникальной атмосферы под художественным руководством Лаймы Вайкуле.

Читать

Почему не в Риге?! В Вильнюсе начали курсировать электрокатера латвийского производства

Важно 16:25

Важно 0 комментариев

Сеть общественного транспорта Вильнюса пополнилась водным транспортом - это электрокатера, курсирующие по реке Нярис. Катера разработаны латвийским предприятием Glacier Yachts Shipyard, сообщает TV3 Ziņas.

Сеть общественного транспорта Вильнюса пополнилась водным транспортом - это электрокатера, курсирующие по реке Нярис. Катера разработаны латвийским предприятием Glacier Yachts Shipyard, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

МИД Латвии предупреждает туристов о лесных пожарах в Турции

Важно 15:59

Важно 0 комментариев

МИД Латвии опубликовал предупреждение для туристов о том, что в Турции в связи с климатическими условиями в настоящее время возможны лесные пожары, особенно на побережье Средиземного моря.

МИД Латвии опубликовал предупреждение для туристов о том, что в Турции в связи с климатическими условиями в настоящее время возможны лесные пожары, особенно на побережье Средиземного моря.

Читать

Пост мэра Валкского края о латышском языке вызвал оживлённую дискуссию; в чём дело?

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

Мэр Валкского края Вентс Армандс Крауклис написал в соцсети "Х" о том, что встретил в США много эмигрантов из Латвии, которые сознательно не учат детей латышскому. Это, как водится, стало предметом очередной дискуссии. 

Мэр Валкского края Вентс Армандс Крауклис написал в соцсети "Х" о том, что встретил в США много эмигрантов из Латвии, которые сознательно не учат детей латышскому. Это, как водится, стало предметом очередной дискуссии. 

Читать