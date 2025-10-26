Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крик души: можно ли как-то спасти демографическую ситуацию в Латвии и что для этого нужно?

Редакция PRESS 26 октября, 2025 15:31

LETA

Вопрос падения рождаемости в Латвии - очень наболевший, но решить его всё никак не получается. Эта проблема заботит очень многих, в частности, и маму троих детей Синтию, которая опубликовала в соцсети "Тредс" свой комментарий к графику рождаемости.

"За последние 10 лет рождаемость в Латвии упала НАПОЛОВИНУ! Демографы прогнозировали падение, но не столь резкое - фактически рождаемость в Латвии падает быстрее, чем в самых пессимистических прогнозах. В других странах ЕС падение медленнее, например, в Польше -32% за 10 лет, в Финляндии -30% за 10 лет, а в Латвии примерно -48% за 10 лет. Как вам кажется, есть ли что-то, что могло бы срочно спасти эту ситуацию?"

Такая злободневная тема не могла не вызвать множество откликов, причём не только от женщин, но и от мужчин:

- А сколько детей рождается в других странах, у тех латышей, что уехали?

- Не знаю, что именно могло бы спасти, но (простите мою прямоту) почему отчаянные попытки правительства поднять демографию нацелены на неблагополучные семьи? В нормальной семье не делают детей: о, в стране повысили пособие на новорождённого на 200 евро, давай, делаем! Поддержка должна опираться на число детей и должна распространяться на хорошие семьи из среднего слоя и самые богатые, которые в состоянии воспитать детей хорошими людьми, образованными, повидавшими мир и т.д. Нам нужно нацеливать поддержку на ипотеки, кредиты на учёбу, автомашины...

- По-моему, все меры поддержки для семей могли бы увеличить рост числа детей на 2+, 3+, 4+. Самая большая проблема - укоренение культуры чайлд-фри, особенно среди молодых женщин.

- Давайте внедрим систему наподобие той, что в Польше? Родители, у которых 2+ детей, не платят подоходный налог. Кто-нибудь пробовал подсчитать? Краткосрочные потери и долгосрочные выгоды?

- Не хочу и денег нет. Оставьте меня в покое.

- Единственное, что я вижу, это объявить войну Швейцарии и сдаться.

- У меня нормальная зарплата для Латвии - но на одного. Жить (а не выживать) и растить детей - роскошь, которой я в данный момент не могу позволить.

- Нет, увы, уже нет. Чтобы спасти, каждая женщина репродуктивного возраста в Латвии должна была бы родить пятерых. Слишком поздно спасать, мы должны принять факт, что латыши вымирают.

- Моё мнение, исходя из того, что вижу вокруг: много одиноких людей, которые хотели бы детей, но не могут / не умеют / не получается создать стабильные отношения. Ещё есть те, кто просто не хочет детей. И ещё большая проблема - бесплодие: не знаю, как в мире, но в Латвии сейчас слишком много пар имеют с этим проблемы. Конечно, есть и варианты "не могу себе позволить", но это спорный вопрос - в моём пузыре много семей 3+, включая нас, делаем обычную работу и всё можем позволить.

- Два года назад, когда была в поисках работы, мне в трёх из четырёх мест отказали, потому что у меня был маленький ребёнок. Так и сказали - нам не надо сидящих на больничном. ТОЧКА. Если у тебя маленький ребёнок, ты не годишься для рынка труда. Конечно, есть исключения, но найти их очень трудно.

- Все предложения - супер. Но есть одно большое "но". Нарожать не проблема, хоть пятерых. А что дальше с ними делать? С двумя уже еле-еле получается управиться. Через год заканчивается второй декрет, но уже год думаю, как пойду работать, кто будет сидеть с детьми, когда они заболеют, кто - водить по кружкам. И самое страшное - а как будет, когда пойдут в школу? Как я смогу позволить себе в 12 часов забирать их оттуда? Кем надо работать, чтобы был такой график, да ещё и деньги зарабатывать?

- Женщина сегодня поняла, что может быть абсолютно счастливой и самодостаточной, не выполняя "обязанностей" выходить замуж и рожать. Государство со своими пособиями и льготами ничего тут не изменит.

- Нужно ещё больше поддерживать финансово клиники по лечению бесплодия. Очень хотим второго, но сейчас пойти в клинику - дорогое удовольствие.

- Вот расскажу, почему! Реально я не могу позволить себе сейчас мелкого, можешь меня обозвать бомжом или ещё как, но при таких ценах в магазине и при такой зарплате это, ну... Второе - что он, бедняжка, сделал такого, чтобы родиться в Латвии, где всё в жопе, родиться уже с долгами...

- Зачем спасать? Мир перенаселён.

- В Сейме сидят 100 депутатов, которые вместе получают 5,2 миллиона в год. У каждого из них по два-три помощника. Надо начинать оттуда. Сократить примерно на сорок, и мы уже экономим на их зарплатах. Сэкономленные деньги можно направить на демографию.

