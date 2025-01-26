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Козловскис: чтобы задержать судно, возможно, повредившее кабель, у НАТО должна быть единая позиция

© LETA 26 января, 2025 19:04

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Международное морское право достаточно сложное, поэтому для задержания судна, возможно, вовлеченного в инцидент с повреждением подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море у стран НАТО должна быть единая и четкая позиция, заявил агентству LETA министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис ("Новое единство").

На вопрос, насколько велика вероятность, что судно будет задержано, министр ответил: если бы оно находилось в латвийских территориальных водах, его могли бы задержать латвийские органы власти, но вне этих вод это не так просто.

Должна быть общая и четкая позиция НАТО, так как в международных водах находится много судов разных стран. Одновременно глава МВД напомнил, что в ходе недавнего инцидента в Балтийском море Финляндии удалось арестовать танкер российского теневого флота Eagle S, так как тот вошел в территориальные воды Финляндии.

Хотя командир морских сил Латвии Марис Поленцс информировал журналистов, что морские силы в воскресенье проверили находящийся поблизости от кабеля сухогруз Michalis San, министр не комментировал, есть ли у латвийской полиции конкретные подозрения по этому уголовному делу в отношении того или иного судна.

Министр сообщил, что латвийская полиция связалась с коллегами за рубежом и сделает все возможное, чтобы обследовать место повреждения и выяснить его обстоятельства.

Кроме того, Козловскис напомнил, что после недавних инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море НАТО в начале января объявило о начале новой миссии по защите подводных кабелей на Балтике. Одновременно он отметил, что, как и при защите сухопутной границы, в море тоже невозможно на каждом километре поставить на якорь по патрульному кораблю. Вместо этого странам альянса следовало бы совместно сосредоточиться на внедрении различных технологий, чтобы как можно скорее выявлять угрозы безопасности и места повреждений, подчеркнул министр.

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