Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

По словам Гутманиса, текущая ситуация в разных сетях магазинов сильно различается: местные продукты питания составляют от 14% до 79% потребительской корзины; к тому же средний показатель составляет около 50%, что, по данным LOSP, недостаточно.

«Если 79% местных продуктов можно считать хорошим показателем, то 14% — очень плохой. Мы считаем, что в этой области ещё многое предстоит сделать», — сказал Гутманис.

Он подчеркнул, что цель меморандума о низкой цене — обеспечить потребителей более доступными продуктами питания и увеличить присутствие местных продуктов на полках магазинов.

Правительство и торговцы ранее выражали надежду, что низкая цена на продукты питания снизит средние цены на одну пятую. Однако Гутманис отмечает, что этого пока не произошло: «На данный момент мы не наблюдаем такого снижения цен. Было лишь небольшое падение, но существенного эффекта мы не ощущаем».

Он также утверждает, что в долгосрочной перспективе наибольшим бенефициаром в продовольственной цепочке является торговец, а не производитель: «Доходы производителей снижаются уже много лет, хотя закупочные цены растут».

Хотя Министерство экономики ранее заявляло, что «особых надежд возлагать не стоит», Гутманис отмечает, что если не будет достигнуто соглашение с розничными торговцами о большей доле местных продуктов питания, возможно, придется рассмотреть вопрос об обязательном регулировании.

«Мы призываем политиков обсудить возможность введения определённого обязательного процента доли местной продукции в корзине низкой цены. Если рынок сам не разберётся с этим, то, вероятно, придётся вмешаться», — заявил глава Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.