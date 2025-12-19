Зеленский поблагодарил ЕС за беспроцентный кредит на 90 млрд

"Я благодарен всем лидерам Европейского Союза за решение Евросовета о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Это существенная помощь, которая действительно укрепит нашу стойкость. Важно, чтобы российские активы оставались замороженными, и что Украина получила финансовые гарантии безопасности на ближайшие годы. Спасибо за этот результат и за единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", - написал Зеленский.

Страны ЕС после многомесячных разногласий в ночь на пятницу достигли компромисса по финансированию Украины на следующие два года. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), Киев получит от ЕС беспроцентный кредит в размере 90 млрд евро. Замороженные в ЕС российские активы пока тронуты не будут, но если Россия после войны не выплатит Украине компенсацию за причиненный ущерб, то для погашения кредита предполагается использовать замороженные в ЕС российские средства.

Мерц: "Большой успех"

Мерц назвал найденное решение "большим успехом", хотя оно и не соответствует его первоначальному предложению. Канцлер выступал за прямое использование находящихся прежде всего в Бельгии средств Центрального банка России для выделения кредитов на сумму до 210 млрд евро. Однако этот план не был реализован из-за сопротивления таких стран, как Франция и Италия, после того как Бельгия указала на чрезмерные правовые и политические риски.

Тем не менее Мерц положительно оценил достигнутый компромисс. "Европа поняла, что на кону, и продемонстрировала свою суверенность", - заявил он после примерно 18-часовых переговоров в Брюсселе. "Мы решительно противостоим самой большой угрозе безопасности Европы. Это агрессия России, которая давно выходит за рамки войны против Украины", - указал федеральный канцлер.

По словам Мерца, 90 млрд евро достаточно для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины в ближайшие два года. Выплаты, отметил он, могут начаться уже в январе.

Оценки лидеров ЕС

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также назвал достигнутое соглашение успехом. "Украина выиграла, Европа выиграла, финансовая стабильность выиграла", - заявил он. По его словам, если бы ЕС покинул Брюссель без договоренности, то Европа утратила бы свое геополитическое значение, что стало бы "полной катастрофой".

Президент Франции Эмманюэль Макрон охарактеризовал принятое решение как "самое реалистичное и практичное". В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими прокремлевскими позициями, назвал договоренность "потерянным кредитом на войну". Председатель Европейского Совета Антониу Кошта, напротив, подчеркнул, что цель ЕС заключается не в продлении войны, а в достижении справедливого и прочного мира в Украине.

Бывший высокопоставленный германский дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) полагает, что достигнутый европейскими лидерами компромисс приведет к подрыву доверия к ЕС. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он заявил, что Украина получила необходимую помощь, но это было достигнуто ценой ослабления веры в решительность и дееспособность Европейского Союза как уважаемого на мировой арене игрока. По его словам, ЕС продолжает выглядеть скорее ведомым, чем действующим самостоятельно.

Реакция Москвы

В Москве, напротив, отреагировали на решение ЕС положительно. Глава российской делегации на переговорах Кирилл Дмитриев написал в Telegram, что "закон и здравый смысл пока взяли верх". Он назвал решение Брюсселя серьезным ударом "по подстрекателям войны", к которым причислил, в частности, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

По словам Дмитриева, "немногие голоса разума внутри ЕС пока предотвратили незаконное использование российских резервов для финансирования Украины. Закон и здравый смысл пока победили", - написал он.