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Корреспондент Латвийского радио в Украине недовольна зарплатой: «Вдвое меньше, чем в стране, где нет войны!» (1)

la.lv 27 апреля, 2025 14:00

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Имя Индры Спранце хорошо известно слушателям Латвийского радио - она сейчас является корреспондентом этого СМИ в Украине. Недавно Спранце опубликовала несколько постов в соцсети "Х", выражая недовольство по поводу полученной ею зарплаты, сообщает портал LA.LV.

В частности, Спранце пишет: "Исключительно несправедливо, если корреспонденту, который работает изо дня в день в Украине под ракетами и боевыми дронами, платят ВДВОЕ МЕНЬШЕ, чем обещано корреспонденту того же СМИ в США - в стране, где нет военных действий... Однако именно такова система ценностей нового общественного СМИ.

Неужели сотрудник, сидящий там, где тепло, светло и цивилизация, ценнее для предприятия, чем те, кто работает в поле, на месте, где реально падают российские ракеты, дроны, а иногда и управляемые авиабомбы? Если так и есть, как кажется, это очень плохие новости для Латвии".

Корреспондент заметила также, что она более 20 лет боролась с несправедливостью, но никогда не думала, что придет день, когда бороться придется за себя и за добросовестное отношение со стороны работодателя.

В своих  постах Спранце просит помощи у пользователей соцсетей, чтобы ей порекомендовали хорошего адвоката, чья специализация - трудовое право.

Редакция портала LA.LV обратилась к VSIA Latvijas Sabiedriskais medijs с просьбой прокомментировать ситуацию и получила ответ от специалиста по общественным отношениям Илзе Луяне:

"Данный случай бросает свет на историческое неравенство в общественных СМИ Латвии - долгое время на радио и на телевидении существовали разные системы оплаты труда. Мы осознаем, что это несправедливо, и именно поэтому одна из главных задач правления LSM - создать в этом году единую, прозрачную и справедливую систему оплаты труда всех работников.

Работа за границей, особенно в условиях повышенной опасности, оценивается с величайшей ответственностью, принимаются во внимание аспекты как физической, так и эмоциональной нагрузки.  Мы искренне ценим журналистов, осуществляющих миссию общественного СМИ, в том числе в регионах с высоким риском, и ищем решения, чтобы их вклад был оценен соответствующим образом.

Мы также будем искать конкретные способы поддержки нашего корреспондента в Украине Индры Спранце - как сейчас, так и в дальнейшем".

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