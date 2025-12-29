Король без земли: откуда у британской монархии миллионы?

Формально Король Карл III этой землёй лично не владеет. Активами управляет Crown Estate, и именно из его прибыли монарх получает доход.

По действующим правилам королю перечисляется около 12% прибыли Crown Estate — это так называемый Sovereign Grant. В последние годы речь идёт о суммах порядка 80–90 млн фунтов в год.

Но это ещё не всё.

У Карла III есть и личные доходы, не связанные с государственными активами. Речь идёт о герцогстве Ланкастерстком, которое приносит королю десятки миллионов фунтов ежегодно и считается его частной собственностью как монарха.

Кроме того, у Карла III есть и настоящие личные поместья, которые не входят ни в Crown Estate, ни в государственные активы. Среди них — замок Балморал в Шотландии и поместье Сандрингем в Англии. Эти владения передаются по наследству и остаются в собственности семьи.

Итог простой:

король действительно “без земли” в привычном смысле,

но при этом получает десятки миллионов фунтов личного дохода

и ещё десятки миллионов — как глава монархии. Быть монархом в 21 веке - это прибыльная работа!