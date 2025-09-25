Конвенция раздора: политологи сомневаются, что коалиция рухнет

Политолог Юрис Розенвалдс отмечает, что объективно ни одна из сторон не заинтересована в распаде. По его словам, ни оппозиция, ни правящие партии не видят в этом выгоды, поэтому коалиция, скорее всего, сохранится. «После того как Союз «зеленых» и крестьян проголосовал так, как проголосовал, я уже не могу сказать это с полной уверенностью. Их мотивы не до конца понятны. Ведь если госпожа Силиня выполнит свою угрозу, они окажутся вне правительства. И выгодно ли это для них — трудно сказать», — рассуждает политолог.

Он считает, что Союз «зеленых» и крестьян преследует в первую очередь электоральные цели: демонстрирует избирателям свою позицию. При этом разговоры о нарушении коалиционного соглашения Розенвалдс называет словоблудием: «Коалиция изначально создавалась, чтобы проголосовать за конвенцию — это же всем известно. А теперь они говорят, что это было нужно лишь для того, чтобы попасть в правительство, а дальше это необязательно».

По мнению политолога, конвенция сейчас носит скорее символический характер — для «Нового единства» ее ратификация служит подтверждением европейского курса. В то же время Розенвалдс убежден, что в итоге конфликт будет сглажен: «Они показали зубы, но вряд ли пойдут на прямую конфронтацию».

Политик от Союза «зеленых» и крестьян Харийс Рокпелнис, в свою очередь, напоминает, что у премьер-министра теоретически есть право отстранять министров при наличии оснований, но в нынешней ситуации их нет. Он предлагает юридическую оценку возможных нарушений коалиционного договора оставить юристам и настаивает, что нарушений в данном случае нет.

При этом Рокпелнис признает: «Наши мнения отличаются от позиций партий, входящих в коалицию, и это факт. Причем это не единственный такой случай. В процессе составления бюджета, например, по вопросу сокращения государственных расходов у нас тоже были серьезные разногласия. Но даже там мы смогли прийти к общему решению».

В четверг, 25 сентября, Сейм поддержал начало выхода из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье — т. н. Стамбульской конвенции. В числе 55 голосовавших «за» были и депутаты входящего в коалицию Союза «зеленых» и крестьян. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что это голосование является нарушением коалиционного договора.

Передача в комиссии для дальнейшей работы над текстом законопроекта не означает, что решение в итоге будет принято при последующих голосованиях. Прохождение инициативы в комиссиях может быть и очень стремительным, и очень медленным. Через год должны состояться выборы следующего состава парламента, а по Регламенту Сейма, новый созыв не обязан (хотя может) продолжать работу над законопроектами, которые не успел закончить предыдущий.

Основная цель Конвенции (полный текст на русском языке — здесь), как следует из названия, — предотвращение насилия в отношении женщин и вообще домашнего насилия как такового, борьба с дискриминацией, поощрение полного равенства среди мужчин и женщин и др.

Как сообщалось ранее, после нескольких часов дебатов, в ноябре 2023 года, Сейм во втором и окончательном чтении (документ рассматривался в срочном порядке) проголосовал за ратификацию Стамбульской конвенции — с оговоркой, что при ее применении будут использоваться принципы и нормы, прописанные в Сатверсме.

В Латвии вопрос о ратификации Стамбульской конвенции возникал регулярно, а в последний раз интерес к нему со стороны политиков и общества вырос после того, как в Екабпилсе 53-летний Леон Русиньш убил бывшую спутницу жизни, которая многократно обращалась к правоохранительным органам с просьбой защитить ее.