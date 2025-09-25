Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Конвенция раздора: политологи сомневаются, что коалиция рухнет

© Lsm.lv 25 сентября, 2025 17:47

Важно 0 комментариев

Несмотря на заявление премьера Эвики Силини, что СЗК, проголосовав за выход из так называемой Стамбульской конвенции, политологи сомневаются, что этот конфликт приведет к развалу правящей коалиции. Но ситуация остается напряженной, прозвучало в эфире программы «Подробности» Латвийского радио 4.

Политолог Юрис Розенвалдс отмечает, что объективно ни одна из сторон не заинтересована в распаде. По его словам, ни оппозиция, ни правящие партии не видят в этом выгоды, поэтому коалиция, скорее всего, сохранится. «После того как Союз «зеленых» и крестьян проголосовал так, как проголосовал, я уже не могу сказать это с полной уверенностью. Их мотивы не до конца понятны. Ведь если госпожа Силиня выполнит свою угрозу, они окажутся вне правительства. И выгодно ли это для них — трудно сказать», — рассуждает политолог.

Он считает, что Союз «зеленых» и крестьян преследует в первую очередь электоральные цели: демонстрирует избирателям свою позицию. При этом разговоры о нарушении коалиционного соглашения Розенвалдс называет словоблудием: «Коалиция изначально создавалась, чтобы проголосовать за конвенцию — это же всем известно. А теперь они говорят, что это было нужно лишь для того, чтобы попасть в правительство, а дальше это необязательно».

По мнению политолога, конвенция сейчас носит скорее символический характер — для «Нового единства» ее ратификация служит подтверждением европейского курса. В то же время Розенвалдс убежден, что в итоге конфликт будет сглажен: «Они показали зубы, но вряд ли пойдут на прямую конфронтацию».

Политик от Союза «зеленых» и крестьян Харийс Рокпелнис, в свою очередь, напоминает, что у премьер-министра теоретически есть право отстранять министров при наличии оснований, но в нынешней ситуации их нет. Он предлагает юридическую оценку возможных нарушений коалиционного договора оставить юристам и настаивает, что нарушений в данном случае нет.

При этом Рокпелнис признает: «Наши мнения отличаются от позиций партий, входящих в коалицию, и это факт. Причем это не единственный такой случай. В процессе составления бюджета, например, по вопросу сокращения государственных расходов у нас тоже были серьезные разногласия. Но даже там мы смогли прийти к общему решению».

В четверг, 25 сентября, Сейм поддержал начало выхода из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье — т. н. Стамбульской конвенции. В числе 55 голосовавших «за» были и депутаты входящего в коалицию Союза «зеленых» и крестьян. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что это голосование является нарушением коалиционного договора.

Передача в комиссии для дальнейшей работы над текстом законопроекта не означает, что решение в итоге будет принято при последующих голосованиях. Прохождение инициативы в комиссиях может быть и очень стремительным, и очень медленным. Через год должны состояться выборы следующего состава парламента, а по Регламенту Сейма, новый созыв не обязан (хотя может) продолжать работу над законопроектами, которые не успел закончить предыдущий.

Основная цель Конвенции (полный текст на русском языке — здесь), как следует из названия, — предотвращение насилия в отношении женщин и вообще домашнего насилия как такового, борьба с дискриминацией, поощрение полного равенства среди мужчин и женщин и др.

Как сообщалось ранее, после нескольких часов дебатов, в ноябре 2023 года, Сейм во втором и окончательном чтении (документ рассматривался в срочном порядке) проголосовал за ратификацию Стамбульской конвенции — с оговоркой, что при ее применении будут использоваться принципы и нормы, прописанные в Сатверсме.

В Латвии вопрос о ратификации Стамбульской конвенции возникал регулярно, а в последний раз интерес к нему со стороны политиков и общества вырос после того, как в Екабпилсе 53-летний Леон Русиньш убил бывшую спутницу жизни, которая многократно обращалась к правоохранительным органам с просьбой защитить ее.

Обновлено: 19:40 25.09.2025
Режиссер Андрей Гаркави попал в больницу в тяжелом состоянии
Bitnews.lv 3 минуты назад
Рига зарастает травой: кому от этого польза?
Bitnews.lv 6 минут назад
В Латвии резко сократилась урожайность яблок
Bitnews.lv 26 минут назад
Латвия: задержаны двое с чемоданами «дури» и денег
Sfera.lv 31 минуту назад
Суд не одобрил полив садов питьевой водой в Марупе
Bitnews.lv 45 минут назад
Польша готова была дать орден подозреваемому по делу Nord Stream
Bitnews.lv 1 час назад
Патриот из Царникавы оштрафован за два флага на одной мачте
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: английский наступает
Sfera.lv 5 часов назад

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

Важно 19:39

Важно 0 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Читать

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

Новости Латвии 19:27

Новости Латвии 0 комментариев

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Читать

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

Новости Латвии 19:01

Новости Латвии 0 комментариев

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Читать

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

Новости Латвии 18:52

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Читать

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

Азбука здоровья 18:46

Азбука здоровья 0 комментариев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

Читать

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Читать

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

Мир 18:34

Мир 0 комментариев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

Читать

