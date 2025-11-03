Кондукторы электричек получат нательные камеры

В компании пояснили, что отказ от физической охраны связан с переходом на более современные и эффективные технологии. Новые камеры, закрепляемые на одежде кондукторов, дополнят уже имеющиеся в вагонах поездов системы видеонаблюдения.

Цель этой меры - снизить риск различных инцидентов, зафиксировать конфликтные ситуации и обеспечить быструю связь с диспетчерским центром, чтобы при необходимости подключить оперативные службы и оказать немедленную поддержку кондуктору или пассажиру.

Как отметили в PV, наиболее часто конфликтные ситуации в поездах возникают, когда пассажир проявляет физическую или эмоциональную агрессию по отношению к другим пассажирам или сотрудникам предприятия, причиняет повреждения в вагоне или создает неудобства для других пассажиров.