Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 31. Декабря Завтра: Kalvis, Silvestrs, Silvis
Доступность

Кому дома не сидится: где в Риге встретить Новый год с огоньком?

© LETA 31 декабря, 2025 12:48

Важно 0 комментариев

Встретить Новый год в Риге можно будет на шести площадях, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Массовые гуляния в новогоднюю ночь с 21:00 до 02:00 пройдут на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, площади у Пороховой башни, на участке параллельной набережной 11 ноября улицы от Полю гате до Бискапа гате, а также на участке улицы Калькю между улицами Вальню и бульваром Аспазияс.

О музыкальном сопровождении и праздничном настроении в местах массовых гуляний позаботятся диджеи DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss и MC Valters Krauze.

На всех площадях состоится единый аудиовизуальный перформанс, в рамках которого музыкальное выступление диджеев будет синхронизировано с визуальными проекциями на фасады зданий, развлекать публику будут ведущие.

Кроме того, 31 декабря на рождественской ярмарке в Старой Риге на Домской площади запланирована специальная культурная программа. С 18:00 — атмосферу и танцы обеспечит DJ Artis Volfs. В 21:00 на сцену рождественской ярмарки в Старой Риге выйдет группа Focus 5. Встретить Новый год на Домской площади можно будет под энергичный сет DJ Томса Гревиньша.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты
Важно

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты (2)

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)
Важно

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе
Важно

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

Важно 13:44

Важно 0 комментариев

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Читать
Загрузка

Из «беспартийных» в «республиканцы»: политические метания Херманиса

Новости Латвии 13:37

Новости Латвии 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Читать

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Читать

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

Выбор редакции 13:14

Выбор редакции 0 комментариев

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Читать

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

Важно 13:06

Важно 0 комментариев

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

Читать

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

Читать

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Выбор редакции 12:54

Выбор редакции 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Читать