Коммерсанты пытаются выиграть: профсоюзы борются за оплату сверхурочных

© Lsm.lv 22 октября, 2025 13:59

Бизнес 0 комментариев

Латвийское объединение свободных профсоюзов (LBAS) призывает политиков тщательно оценить, к чему могут привести предлагаемые Сейму изменения в Трудовом законе, и не допустить, чтобы трудовые права и гарантии работников ущемлялись ради решения проблем работодателей, сообщает LSM+.

Коммерсанты пытаются выиграть за счёт интересов работников, урезая их социальные гарантии, права и заработную плату, подчеркивает в пресс-релизе LBAS. В пятницу 17 октября на совместном заседании в Минблаге обсуждали поправки к Закону о труде перед повторным заседанием Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам. Снова прозвучало предложение Конфедерации работодателей урезать оплату сверхурочных часов. Профсоюзы требуют сохранить 100-процентную доплату за сверхурочную работу, допуская её уменьшение только по взаимной договорённости между работодателем и профсоюзом (что отражается в коллективном договоре) или представителями работников и при условии, что имеются объективные причины и найден справедливый баланс интересов.

LBAS отмечает, что сверхурочная работа является не всегда добровольной — что признают и отдельные предприниматели, и политики. Если работодатель организует сверхурочную работу, то работник, как слабая сторона трудового договора, не находящаяся в равных с работодателем условиях, объективно ограничен в выражении своей свободной воли. Сверхурочная работа происходит за счёт сокращения часов отдыха, нередко — за счет здоровья работников, теряющих из-за этого время, которое могли бы отвести на личную жизнь, семью и досуг. Поэтому оплата сверхурочных — в большой мере вопрос ценностей, а не только денег, которые являются лишь компенсацией потерь трудящихся.

Профсоюзы призывают работодателей не снижать оплату сверхурочных, а эффективнее планировать кадровые ресурсы и повышать оклады, чтобы люди не увольнялись, и нагрузка на остающихся не возрастала. В норме сверхурочная работа может требоваться только в исключительных случаях.

По словам LBAS, предложение Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) сократить доплаты за сверхурочные может привести к росту переутомления и неудовлетворённости работников, а также к росту числа несчастных случаев на производстве. Кроме того, простое снижение оплаты сверхурочного труда не решит ключевые проблемы экономики — нехватку персонала, слабую организацию работы, недостаток инвестиций и технологическое отставание.

Предложенные работодателями поправки игнорируют многие другие факторы, препятствующие конкурентоспособности Латвии, такие как административное бремя, налоговая политика, особенно в отношении малых и средних предприятий, ограниченные инвестиции в исследования и разработки, зачастую затрудненный доступ к финансированию, а также рекордное для ЕС социальное неравенство и поляризация доходов в обществе, считает LBAS. Европейский центробанк признал, что доходы 5% самых богатых жителей Латвии соответствуют доходам 54% самых бедных членов общества.

Профсоюзы напоминают: по данным Eurostat, с 2016 по 2024 год издержки на рабочую силу в Латвии не приблизились к среднему уровню ЕС, а реальная покупательная способность работников даже снизилась. Несмотря на рост номинальных зарплат, латвийские работники остаются среди самых дешёвых в Европе.

LBAS считает, что ставка на дешёвую рабочую силу — тупиковый путь. Сокращение реальной заработной платы лишь ускорит отток специалистов и усугубит демографические проблемы. Вместо этого профсоюзы предлагают укреплять средний класс, повышать квалификацию работников и развивать социально устойчивую экономику. Профсоюзы призывают депутатов Сейма отказаться от инициатив, ухудшающих положение работников, и сосредоточиться на мерах, которые обеспечат справедливую оплату труда и долгосрочную конкурентоспособность страны.

Обновлено: 19:50 22.10.2025
Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

