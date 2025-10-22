Коммерсанты пытаются выиграть: профсоюзы борются за оплату сверхурочных

Коммерсанты пытаются выиграть за счёт интересов работников, урезая их социальные гарантии, права и заработную плату, подчеркивает в пресс-релизе LBAS. В пятницу 17 октября на совместном заседании в Минблаге обсуждали поправки к Закону о труде перед повторным заседанием Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам. Снова прозвучало предложение Конфедерации работодателей урезать оплату сверхурочных часов. Профсоюзы требуют сохранить 100-процентную доплату за сверхурочную работу, допуская её уменьшение только по взаимной договорённости между работодателем и профсоюзом (что отражается в коллективном договоре) или представителями работников и при условии, что имеются объективные причины и найден справедливый баланс интересов.

LBAS отмечает, что сверхурочная работа является не всегда добровольной — что признают и отдельные предприниматели, и политики. Если работодатель организует сверхурочную работу, то работник, как слабая сторона трудового договора, не находящаяся в равных с работодателем условиях, объективно ограничен в выражении своей свободной воли. Сверхурочная работа происходит за счёт сокращения часов отдыха, нередко — за счет здоровья работников, теряющих из-за этого время, которое могли бы отвести на личную жизнь, семью и досуг. Поэтому оплата сверхурочных — в большой мере вопрос ценностей, а не только денег, которые являются лишь компенсацией потерь трудящихся.

Профсоюзы призывают работодателей не снижать оплату сверхурочных, а эффективнее планировать кадровые ресурсы и повышать оклады, чтобы люди не увольнялись, и нагрузка на остающихся не возрастала. В норме сверхурочная работа может требоваться только в исключительных случаях.

По словам LBAS, предложение Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) сократить доплаты за сверхурочные может привести к росту переутомления и неудовлетворённости работников, а также к росту числа несчастных случаев на производстве. Кроме того, простое снижение оплаты сверхурочного труда не решит ключевые проблемы экономики — нехватку персонала, слабую организацию работы, недостаток инвестиций и технологическое отставание.

Предложенные работодателями поправки игнорируют многие другие факторы, препятствующие конкурентоспособности Латвии, такие как административное бремя, налоговая политика, особенно в отношении малых и средних предприятий, ограниченные инвестиции в исследования и разработки, зачастую затрудненный доступ к финансированию, а также рекордное для ЕС социальное неравенство и поляризация доходов в обществе, считает LBAS. Европейский центробанк признал, что доходы 5% самых богатых жителей Латвии соответствуют доходам 54% самых бедных членов общества.

Профсоюзы напоминают: по данным Eurostat, с 2016 по 2024 год издержки на рабочую силу в Латвии не приблизились к среднему уровню ЕС, а реальная покупательная способность работников даже снизилась. Несмотря на рост номинальных зарплат, латвийские работники остаются среди самых дешёвых в Европе.

LBAS считает, что ставка на дешёвую рабочую силу — тупиковый путь. Сокращение реальной заработной платы лишь ускорит отток специалистов и усугубит демографические проблемы. Вместо этого профсоюзы предлагают укреплять средний класс, повышать квалификацию работников и развивать социально устойчивую экономику. Профсоюзы призывают депутатов Сейма отказаться от инициатив, ухудшающих положение работников, и сосредоточиться на мерах, которые обеспечат справедливую оплату труда и долгосрочную конкурентоспособность страны.