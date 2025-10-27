Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комета-загадка 3I/ATLAS снова удивила ученых — и подогрела интерес конспирологов

27 октября, 2025

0 комментариев

Комета 3I/ATLAS превращается в настоящую головоломку для астрономов. И если раньше разговоры о «инопланетном корабле» звучали как шутка, то теперь — не всем до смеха. Последние наблюдения заставляют даже скептиков задуматься: а точно ли это просто комета?

На свежих снимках с телескопа «Хаббл» объект 3I/ATLAS выглядит крайне необычно. Вместо привычного кометного хвоста — странный «антихвост», направленный в противоположную сторону. Еще более поразительно: комета изменилась буквально за считаные дни! Для космических тел, где процессы обычно измеряются тысячелетиями, такая скорость превращений — редчайшее явление.

Учёные, впрочем, пытаются сохранять спокойствие и предлагают логичное объяснение. По их мнению, необычное поведение связано с особенностями испарения веществ на поверхности кометы. Спектральный анализ показал, что 3I/ATLAS богата углекислым газом и водой. Диоксид углерода начинает испаряться при гораздо более низких температурах, чем водяной лёд — именно он, вероятно, первым «проснулся» под лучами Солнца.

Потоки газа вырывались из ядра и уносили с собой частицы водяного льда. Оказавшись отдельно, эти крошечные «зерна» нагревались быстрее и также превращались в пар. Все происходило на освещённой стороне кометы, а поскольку она вращается медленно — один оборот занимает около 16 часов — газовые струи формировали своеобразный «антихвост», направленный навстречу Солнцу.

Но загадок на этом не конец. Независимые группы наблюдателей зафиксировали еще одно странное поведение — комета изменила траекторию движения буквально перед тем, как скрылась за Солнцем. И не просто изменила — отклонение оказалось ошеломляющим!

Согласно расчётам NASA, нынешнее положение 3I/ATLAS расходится с прогнозами примерно на 15 угловых минут. В линейных мерах — это около 1,1 миллиона километров, почти в три раза больше расстояния от Земли до Луны! При этом расстояние до объекта — 2,38 астрономической единицы — осталось неизменным. Другими словами, комета всё ещё там же… но не совсем там, где её ждали.

Что это значит? Тут мнения расходятся. Учёные осторожно предполагают влияние солнечного ветра, магнитных полей или радиационного давления. Конспирологи же уже заявили: такие манёвры возможны лишь в одном случае — если объект управляется искусственно.

Пока астрономы продолжают анализировать данные, одно ясно точно: 3I/ATLAS стала одной из самых загадочных межзвёздных гостьей в истории наблюдений.

Обновлено: 14:50 27.10.2025
Сбил пожилую женщину прямо у остановки

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Pietiek: Кто в Латвии на самом деле борется с преступностью, а кто только делает вид?

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

