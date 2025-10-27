Комета-загадка 3I/ATLAS снова удивила ученых — и подогрела интерес конспирологов

На свежих снимках с телескопа «Хаббл» объект 3I/ATLAS выглядит крайне необычно. Вместо привычного кометного хвоста — странный «антихвост», направленный в противоположную сторону. Еще более поразительно: комета изменилась буквально за считаные дни! Для космических тел, где процессы обычно измеряются тысячелетиями, такая скорость превращений — редчайшее явление.

Учёные, впрочем, пытаются сохранять спокойствие и предлагают логичное объяснение. По их мнению, необычное поведение связано с особенностями испарения веществ на поверхности кометы. Спектральный анализ показал, что 3I/ATLAS богата углекислым газом и водой. Диоксид углерода начинает испаряться при гораздо более низких температурах, чем водяной лёд — именно он, вероятно, первым «проснулся» под лучами Солнца.

Потоки газа вырывались из ядра и уносили с собой частицы водяного льда. Оказавшись отдельно, эти крошечные «зерна» нагревались быстрее и также превращались в пар. Все происходило на освещённой стороне кометы, а поскольку она вращается медленно — один оборот занимает около 16 часов — газовые струи формировали своеобразный «антихвост», направленный навстречу Солнцу.

Но загадок на этом не конец. Независимые группы наблюдателей зафиксировали еще одно странное поведение — комета изменила траекторию движения буквально перед тем, как скрылась за Солнцем. И не просто изменила — отклонение оказалось ошеломляющим!

Согласно расчётам NASA, нынешнее положение 3I/ATLAS расходится с прогнозами примерно на 15 угловых минут. В линейных мерах — это около 1,1 миллиона километров, почти в три раза больше расстояния от Земли до Луны! При этом расстояние до объекта — 2,38 астрономической единицы — осталось неизменным. Другими словами, комета всё ещё там же… но не совсем там, где её ждали.

Что это значит? Тут мнения расходятся. Учёные осторожно предполагают влияние солнечного ветра, магнитных полей или радиационного давления. Конспирологи же уже заявили: такие манёвры возможны лишь в одном случае — если объект управляется искусственно.

Пока астрономы продолжают анализировать данные, одно ясно точно: 3I/ATLAS стала одной из самых загадочных межзвёздных гостьей в истории наблюдений.