Колоссальные убытки латвийских фермеров: картошка у нас будет почти вся импортная

30 сентября, 2025 11:23

Новости Латвии

Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году некоторые картофелеводы могут обанкротиться, прогнозирует председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков Айга Краукле.

Она подчеркнула, что восстановление после сложившейся в этом году тяжелой ситуации может занять у хозяйств более года.

В то же время, как отметила Краукле, значительного роста цен на картофель в магазинах не ожидается, так как в Европе в этом году урожай был хорошим.

Но для латвийских картофелеводов это плохой знак, поскольку из-за дождливой погоды расходы на продукцию были существенно выше, поэтому на рынках, где фермеры сами продают свою продукцию, цена на картофель будет выше.

Она также отметила, что уборка картофеля еще продолжается, потому что местами поля остаются очень влажными и картофель невозможно собрать. При этом на многих полях урожай собран не будет, так как картофель уже сгнил.

По прогнозам Краукле, в этом году не удастся собрать около 10% посаженного картофеля.

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

