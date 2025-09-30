Колоссальные убытки латвийских фермеров: картошка у нас будет почти вся импортная

Она подчеркнула, что восстановление после сложившейся в этом году тяжелой ситуации может занять у хозяйств более года.

В то же время, как отметила Краукле, значительного роста цен на картофель в магазинах не ожидается, так как в Европе в этом году урожай был хорошим.

Но для латвийских картофелеводов это плохой знак, поскольку из-за дождливой погоды расходы на продукцию были существенно выше, поэтому на рынках, где фермеры сами продают свою продукцию, цена на картофель будет выше.

Она также отметила, что уборка картофеля еще продолжается, потому что местами поля остаются очень влажными и картофель невозможно собрать. При этом на многих полях урожай собран не будет, так как картофель уже сгнил.

По прогнозам Краукле, в этом году не удастся собрать около 10% посаженного картофеля.