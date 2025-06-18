Когда же цены на продукты наконец снизятся? Министр уверяет, что уже в этом месяце

Для отслеживания, мониторинга и обеспечения прозрачности цен на потребительские товары, включая данные, необходимые для работы инструмента сравнения цен на продукты питания, информацию от розничных торговцев будет собирать и обрабатывать Центральное статистическое управление (ЦСУ). Это предусмотрено поддержанными во вторник, 17 июня, в концептуальном виде поправками к Закону о защите прав потребителей, инициированными Комиссией по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

Министр экономики Виктор Валайнис, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что с момента подписания меморандума о торговле продуктами питания ведётся активная работа с производителями и торговцами, и изменения цен на полках магазинов можно будет увидеть уже в этом месяце. Министр отметил, что розничные торговцы выразили готовность включить в «корзину низких цен» от 45 до 50 товаров. Поправки необходимы для того, чтобы предоставить правительству полномочия разработать соответствующее регулирование для инструмента сравнения цен.

Согласно проекту закона, ЦСУ будет собирать и обрабатывать данные как по динамике цен, так и для цифрового инструмента сравнения цен. Подать информацию в этот инструмент смогут все розничные торговцы, однако для тех, чей годовой оборот превышает 400 миллионов евро, это станет обязательной обязанностью, пояснило Министерство экономики.

Планируется, что Кабинет министров определит перечень групп товаров, которые должны быть включены в базовую потребительскую корзину, охватывая часто потребляемые и доступные на рынке продукты, а также порядок и содержание предоставляемой ЦСУ информации.

Комиссия по народному хозяйству предложит включить законопроект в повестку заседания Сейма 19 июня, признать его срочным и рассмотреть сразу в двух чтениях, сообщил председатель комиссии Каспарс Бришкенс. В свою очередь, Министерство экономики указало, что соответствующие правила Кабинета министров планируется разработать к августу этого года.