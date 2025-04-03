Когда ж лечить? Больницы обеспокоены новым «штрафом» за невнесение данных

Член правления больницы Страдиньша Даце Жентиня говорит, что система не позволяет вводить данные в том качестве, в каком это принято в больнице.

Больше всего проблем с данными о пациентах с неврологическими и онкологическими заболеваниями, чьи выписки сложны и содержат большой объем информации.

"Такие ситуации требуют от нас дополнительных ресурсов, а это либо рабочее время врача, который будет вынужден тратить больше времени на подготовку выписок, либо время административного персонала, который мог бы технически вносить информацию, указанную врачом", - говорит Жентиня.

Она не назвала конкретную сумму, которую больница может потерять, если не выполнит новые требования, но подчеркнула, что это определенно повлияет на работу учреждения.

Такого же мнения придерживается исполняющий обязанности медицинского директора Рижской Восточной больницы Юрис Николаенко, отмечая проблемы в работе СЭЗ. Например, во вторник, 1 апреля, в течение трех часов в работе системы наблюдались сбои, что сильно затруднило внесение выписок пациентов. Во вторник было около 190 выписок, и 11 в систему ввести не удалось.

"Хватит ли у системы мощности и скорости, чтобы обработать всю информацию с учетом того, что мы уже сейчас периодически сталкиваемся со сбоями в СЭЗ при введении рецептов и оформлении больничных листов?" - говорит представитель Восточной больницы.

(Lsm.lv)