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Коалиция балансирует на шатком мостике

la.lv 27 февраля, 2025 10:00

Новости Латвии 0 комментариев

TV3

План премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") сменить министров сообщения, образования и благосостояния в течение недели в надежде, что уже в этот четверг Сейм проголосует за новых кандидатов, потерпел провал. Одной из причин задержки объявленного премьером рестарта правительства стало отсутствие из-за болезни самой Силини.

Партнеры по коалиции - фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" - хотели встретиться с Силиней, чтобы услышать от премьера о причинах увольнения министров и новых задачах правительства. Теперь ожидается, что голосование по новым министрам может состояться через неделю, 6 марта. В понедельник "Новое Единство" выдвинуло на пост министра образования и науки Яниса Розенбергса - председателя Цесисской краевой думы, но уже в среду он отозвал свою кандидатуру по семейным обстоятельствам. Его согласие занять пост незадолго до выборов самоуправлений в нестабильном правительстве, которое, как прогнозируют, продержится в лучшем случае до лета, многих удивило.

В свою очередь СЗК считает, что его министр благосостояния Улдис Аугулис проделал хорошую работу, однако партия добросовестно выполнила поручение премьера, выдвинув до четверга нового кандидата - парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса. "Новое Единство" пока не назвало другого кандидата вместо Розенбергса, так как ожидает выздоровления Силини, однако зампредседателя парламентской фракции Айнарс Латковскис сказал, что у партии есть несколько кандидатов.

В прошлую пятницу, когда Силиня объявила о рестарте правительства, реакция коалиционных партий говорила о том, что они не знали заранее ни имен увольняемых министров, что важно для выбора новых кандидатов, ни плана работы правительства. По словам бывшего премьер-министра, депутата Сейма Мариса Кучинскиса ("Объединенный список"), уже в пятницу он считал, что "этому правительству придет конец". По его мнению, президенту Эдгару Ринкевичу пора взять инициативу в свои руки и пригласить партии на переговоры в Рижский замок. Пять партий подтвердили свою готовность работать в правительстве, но главная проблема заключается в том, что нет лидера, который мог бы его возглавить, считает Кучинскис.

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В Земгале мужчину надолго посадили за изнасилование малолетней падчерицы

ЧП и криминал 12:13

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

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Пересела: Чакша избрана председателем бюджетной комиссии Сейма

Важно 11:44

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Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

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Клуб свингеров в Сейме: причиной увольнения конкретных министров стала… романтика?

Важно 11:36

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В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.

В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.

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Наше общество зависимо от азартных игр? Ответы на «письма счастья» удивили налоговую службу

Выбор редакции 11:29

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Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.

Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.

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Одна из стран ЕС «не примет ни одного украинского беженца»

Мир 11:27

Мир 0 комментариев

Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.

Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.

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За разжигание межнациональной розни и битье бутылок с алкоголем — четыре года

Важно 11:25

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Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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Через неделю его уже может не быть: политолог прогнозирует скорый крах правительства

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

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