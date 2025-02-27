Коалиция балансирует на шатком мостике

Партнеры по коалиции - фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" - хотели встретиться с Силиней, чтобы услышать от премьера о причинах увольнения министров и новых задачах правительства. Теперь ожидается, что голосование по новым министрам может состояться через неделю, 6 марта. В понедельник "Новое Единство" выдвинуло на пост министра образования и науки Яниса Розенбергса - председателя Цесисской краевой думы, но уже в среду он отозвал свою кандидатуру по семейным обстоятельствам. Его согласие занять пост незадолго до выборов самоуправлений в нестабильном правительстве, которое, как прогнозируют, продержится в лучшем случае до лета, многих удивило.

В свою очередь СЗК считает, что его министр благосостояния Улдис Аугулис проделал хорошую работу, однако партия добросовестно выполнила поручение премьера, выдвинув до четверга нового кандидата - парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса. "Новое Единство" пока не назвало другого кандидата вместо Розенбергса, так как ожидает выздоровления Силини, однако зампредседателя парламентской фракции Айнарс Латковскис сказал, что у партии есть несколько кандидатов.

В прошлую пятницу, когда Силиня объявила о рестарте правительства, реакция коалиционных партий говорила о том, что они не знали заранее ни имен увольняемых министров, что важно для выбора новых кандидатов, ни плана работы правительства. По словам бывшего премьер-министра, депутата Сейма Мариса Кучинскиса ("Объединенный список"), уже в пятницу он считал, что "этому правительству придет конец". По его мнению, президенту Эдгару Ринкевичу пора взять инициативу в свои руки и пригласить партии на переговоры в Рижский замок. Пять партий подтвердили свою готовность работать в правительстве, но главная проблема заключается в том, что нет лидера, который мог бы его возглавить, считает Кучинскис.