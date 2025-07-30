Клубы ставили ценник на детей: Латвийская федерация спортивных танцев попала под антимонопольное разбирательство

Ситуация привлекла внимание СК после обращения родителей, чьи дети столкнулись с неожиданными барьерами при попытке сменить клуб. Согласно внутренним правилам федерации, смена могла повлечь за собой переходный период или даже компенсационные выплаты — словно речь шла о трансфере профессионального спортсмена, а не о занятиях во внеурочное время.

Совет провёл углублённую проверку. Были изучены правила, запрошена информация у LSDF, сделано сравнение с практиками в других странах ЕС. Выводы оказались тревожными: условия перехода для юных латвийских танцоров были несоразмерными и вели к ограничению конкуренции между клубами. Само наличие таких барьеров снижает мотивацию клубов конкурировать за учеников и инвестировать в качество обучения.

Особое внимание вызвала практика компенсаций: по мнению СК, она необоснованна, ведь никаких вложений, которые действительно требовали бы возмещения, клубы не делали.

Федерации пришлось пересмотреть свои подходы. После консультаций с СК правила были скорректированы:

— отменены компенсационные выплаты,

— переходный период сокращён с четырёх до трёх месяцев,

— введено исключение для летнего времени,

— а также уточнено, что новые правила касаются только детей от 10 лет.

СК напоминает: даже спортивные федерации — это участники рынка, а значит, на них распространяются антимонопольные законы. И правила, которые выглядят как внутренняя регуляция, могут быть признаны нарушением конкурентных норм, особенно если они ограничивают выбор, создают привилегии для одних и барьеры для других.

Ведомство также напомнило: аналогичные риски могут возникать при запретах на переманивание спортсменов, недопуске к соревнованиям, привилегированном лицензировании и других механизмах, которые в спортивной сфере часто остаются вне поля зрения.

«Этот случай поднимает более широкий вопрос: насколько нормы конкурентного права применимы в спорте. Сфера становится всё более коммерческой, и то, что раньше считалось "внутренним делом", всё чаще требует внешнего контроля», — отметила и.о. председателя СК Иева Шмите.

Совет призывает все организации, работающие в спортивной сфере, быть внимательными: если правила мешают свободной конкуренции — об этом стоит сообщить. Неважно, идёт ли речь о профессионалах или о детях, желающих просто танцевать.