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Клейнбергс: Между четырьмя партиями избранными латышским электоратом нет идеологических противоречи

Редакция PRESS 9 июня, 2025 13:16

Новости Латвии 0 комментариев

Partijas "Progresīvie" pašvaldību vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas pasākums bārā "Loft".

В интервью программе «Рīta panorāma» кандидат в мэры Риги от партии «Прогрессивные» Виестурс Клейнбергс заявил, что между четырьмя латышскими партиями, прошедшими в Рижскую думу — «Прогрессивными», Национальным объединением (НО), «Новым единством» (НЕ) и Объединённым списком (ОС) — нет идеологических противоречий.

По его словам, «Прогрессивные» чётко отделяют себя в борьбе с коррупцией, расточительством и конфликтами интересов, а по остальным вопросам коалиционные партнёры могут найти общий язык. В связи с этим запланированы отдельные переговоры с каждой из партий.

Клейнбергс также отметил, что во время прошлого созыва Рижской думы «Прогрессивные» и НО более двух лет успешно сотрудничали, несмотря на публичные опасения по поводу их взаимодействия.

Он выразил уверенность, что партия «Латвия — на первом месте» под руководством Айнара Шлесера, получившая наибольшее количество голосов, останется в оппозиции, и не видит возможности сотрудничества с политиками, которые «по каким-либо причинам сразу склоняются к восточному направлению».

Сильная оппозиция, по мнению Клейнбергса, стимулирует правящую коалицию работать лучше.

Сегодня в Рижской думе начнутся переговоры о формировании коалиции с партиями НО, НЕ и ОС. Переговоры с НО запланированы на сегодня в 10:00, с НЕ — завтра в 10:00, с ОС — в среду в 10:00.

По итогам муниципальных выборов в Риге партия «Латвия — на первом месте» получила 18,17% голосов (13 из 60 мандатов). «Прогрессивные» набрали 16,62% (11 мандатов), НО — 14,2% (10 мандатов), НЕ — 12,9% (9 мандатов).

Партия «Суверенная власть» и объединение «Младолаыши» получили 12,13% голосов (8 мандатов), «Стабильность» — 6,94% (5 мандатов), Объединённый список — 6,29% (4 мандата).

Другие партии, включая «За развитие Латвии», «Согласие», «Честь служить Риге» и объединённый список «Зелёных и крестьян», в думу не прошли.

Всего в Рижскую думу избрано 60 депутатов. Явка избирателей составила 52,2%.
 
 
 

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