Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Китайские официальные лица отмечают, что столь масштабные учения — ответ на недавнюю продажу Тайваню большой партии американского оружия, это крупнейшая подобная сделка в истории острова . Цель учений, о чём открыто говорят в Пекине — отработать блокаду тайваньских портов, чтобы не допустить подобные поставки.

Пекин рекомендует авиакомпаниям обходить зону учений, которая впервые за последние несколько лет включает и территориальные воды Тайваня — хотя, по тайваньским данным, китайские корабли и самолёты пока границу не нарушали.

В минобороны Тайваня и министерстве иностранных дел Японии выступили с решительным осуждением китайских действий, назвав их провокацией.