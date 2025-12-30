Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пойман с поличным: мужчина рисовал букву Z на здании парламента в Таллине

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 16:59

Мир 0 комментариев

Foto Madis Veltman, Postimees

В ночь на вторник в Таллине на колонну у главного входа в здание Рийгикогу (парламента -ред.) нанесли символ российской агрессии Z; полицейские задержали вандала на месте преступления, пишет Postimees. 

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кадри Анн Салла сообщила Postimees, что в 1:45 ночи полиция получила сообщение о букве Z, нанесенной на колонну здания Рийгикогу. «Полицейские задержали на месте происшествия подозреваемого в совершении правонарушения — 32-летнего гражданина Эстонии. По факту случившегося полиция возбудила дело о проступке на основании статьи Пенитенциарного кодекса, которая касается поддержки и оправдания международного преступления», — сказала Салла.

Она добавила, что задержанный уже знаком полиции и ранее неоднократно привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. После инцидента полицейские патрули проверили здания других государственных учреждений и нескольких посольств, но символики, разжигающей вражду, на других строениях обнаружено не было.

Пресс-секретарь отдела по связям с общественностью Рийгикогу Марис Мейессаар сообщила Postimees, что акт вандализма был совершен сегодня ночью, в 1:43 — краской из баллончика была испачкана колонна у главного входа.

«Сейчас колонну уже очистили и нанесли первый слой краски, позже будет нанесен еще один. Стоимость работ составит около 450 евро, к этой сумме добавится налог с оборота», — добавила Мейессаар.

В апреле 2022 года Рийгикогу принял закон о запрете враждебной символики, который, в частности, запрещает публичную демонстрацию в Эстонии георгиевской ленты и буквы Z. Поводом для законодательных изменений послужило вторжение России в Украину. Георгиевская лента и буква Z стали символами агрессии.

Как в кино! Дерзкое ограбление банка в Германии

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Пожар обернулся хаосом: соседи прыгают из окон и телевизор взрывается

В окрестностях Валмиеры пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины средних лет. Огонь тушили спасатели из нескольких населённых пунктов Видземе, работы продолжались почти шесть часов. Местные жители рассказали команде Degpunktā (TV3) о трагически хаотичной ночи, когда соседи выпрыгивали из окон, взорвавшийся телевизор помешал спасти погибшего, а находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жильцы пытались самостоятельно потушить пожар.

«Хотите по Москве? Отмечайте в другой стране!» Вице-мэр Риги обратился к жителям

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

Самолёт сел сам: автопилот впервые спас пилотов-людей при реальной аварии

В США впервые в истории пассажирской авиации самолёт самостоятельно справился с экстренной ситуацией — от момента отказа до посадки на полосу. Без помощи пилотов.

Автобус Ecolines попал в аварию: перевернулся в снежной буре

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

