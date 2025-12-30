Пойман с поличным: мужчина рисовал букву Z на здании парламента в Таллине

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кадри Анн Салла сообщила Postimees, что в 1:45 ночи полиция получила сообщение о букве Z, нанесенной на колонну здания Рийгикогу. «Полицейские задержали на месте происшествия подозреваемого в совершении правонарушения — 32-летнего гражданина Эстонии. По факту случившегося полиция возбудила дело о проступке на основании статьи Пенитенциарного кодекса, которая касается поддержки и оправдания международного преступления», — сказала Салла.

Она добавила, что задержанный уже знаком полиции и ранее неоднократно привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. После инцидента полицейские патрули проверили здания других государственных учреждений и нескольких посольств, но символики, разжигающей вражду, на других строениях обнаружено не было.

Пресс-секретарь отдела по связям с общественностью Рийгикогу Марис Мейессаар сообщила Postimees, что акт вандализма был совершен сегодня ночью, в 1:43 — краской из баллончика была испачкана колонна у главного входа.

«Сейчас колонну уже очистили и нанесли первый слой краски, позже будет нанесен еще один. Стоимость работ составит около 450 евро, к этой сумме добавится налог с оборота», — добавила Мейессаар.

В апреле 2022 года Рийгикогу принял закон о запрете враждебной символики, который, в частности, запрещает публичную демонстрацию в Эстонии георгиевской ленты и буквы Z. Поводом для законодательных изменений послужило вторжение России в Украину. Георгиевская лента и буква Z стали символами агрессии.