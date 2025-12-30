На опубликованных фотографиях видно, что автобус Ecolines лежит на боку у обочины дороги. Авария произошла во время сильного снегопада. Информация о маршруте, по которому следовал автобус, пока не раскрывается.

Как уточняет Delfi, сигнал о происшествии поступил в Центр экстренных ситуаций Эстонии в 12:15. ДТП произошло на 142-м километре шоссе Таллин — Нарва.

Автобусом управлял 53-летний водитель. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Всех пассажиров осмотрели медики — необходимости в госпитализации не возникло. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.