Грипп шагает по стране: в Елгаве самая тяжелая ситуация

© LETA 30 декабря, 2025 18:19

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на неполные данные мониторинга минувшей недели из-за праздничных выходных, показатели стационаров и лабораторий свидетельствуют, что вирус гриппа продолжает активно циркулировать в обществе, сообщают в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Грипп клинически определен у 279 пациентов, и средняя интенсивность заболеваемости составляет 432,8 случая на 100 000 жителей, что почти в два раза меньше, чем на предыдущей неделе, когда грипп был определен у 528 пациентов и средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 населения.

Самая высокая интенсивность гриппа по-прежнему зарегистрирована в Елгаве - там зафиксировано 1498,9 случая на 100 000 жителей, а в Резекне заболеваемость составила 987,1 случая на 100 000 жителей. Кроме того, в Екабпилсском крае зарегистрировано 826,9 случая на 100 000 жителей.

Самая высокая заболеваемость наблюдается среди детей до 14 лет. Из протестированных в больницах пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией у 157, или в 22,4% случаев, подтвержден грипп. Грипп типа А подтвержден в 154 случаях, а типа В - в трех случаях.

В Национальной лаборатории микробиологической референции (НЛМР) на минувшей неделе на вирус гриппа было обследовано 386 клинических образцов, из которых в 76, или 19,7% случаев, подтвержден грипп.

При этом доля положительных проб на "Covid-19" на минувшей неделе составила 5,8%, что соответствует показателю предыдущей недели, свидетельствуют данные лабораторного мониторинга.

Доля положительных тестов на инфекцию "Covid-19" в стационарах на минувшей неделе немного увеличилась: протестировано 636 пациентов, из них у 38 (6%) пациентов подтверждена инфекция "Covid-19". Неделей ранее она была подтверждена у 23 (4,2%) пациентов.

С начала сезона гриппа зарегистрированы пять случаев смерти пациентов с гриппом типа А. Все пациенты были старше 60 лет и имели ряд хронических побочных заболеваний. Четверо из умерших пациентов не были привиты от гриппа.

ЦПКЗ подчеркивает, что в праздничный период риск заражения возрастает, так как люди чаще находятся в закрытых помещениях, собираются в кругу семьи и друзей, в том числе люди разных возрастных групп.

В таких условиях вирусы распространяются особенно легко. Поэтому ЦПКЗ призывает жителей, которые не чувствуют себя здоровыми или имеют симптомы респираторной инфекции, такие как лихорадка, кашель, насморк, боль в горле, слабость или боль в мышцах, оставаться дома, не ходить в гости, не посещать торжества, мероприятия и другие общественные места. Это особенно важно для защиты пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и маленьких детей, у которых грипп может протекать тяжелее и вызвать серьезные осложнения.

Наилучшей защитой от гриппа и осложнений, вызванных гриппом, является вакцинация. Учитывая, что иммунитет образуется в течение десяти-14 дней после вакцинации и распространение гриппа обычно продолжается до конца мая, привиться от гриппа не поздно и во время эпидемии, особенно если запланирован визит в учреждение здравоохранения, подчеркивают специалисты.

На сайте ЦПКЗ размещена информация о том, в каких медицинских учреждениях можно получить оплаченную государством прививку против гриппа для пациентов групп риска, если в практике семейного врача вакцины недоступны.

