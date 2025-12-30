Не особо вредят природе? Почему нет депозита на бутылки из-под шаманского

Микс Стуритис отметил, что решения о включении новых видов упаковки напитков в депозитную систему относятся к сфере законодательства. Вопрос о бутылках из-под шампанского и вина может рассматриваться в будущем.

«В депозитную систему должны входить те виды продукции и напитков, которые люди употребляют вне дома, преимущественно вне дома», — пояснил Стуритис.

Он подчеркнул, что любое расширение системы должно основываться на данных мониторинга о том, какая упаковка систематически оказывается в природе. «Исследование также подтвердило, что 82% жителей заметили: после внедрения депозитной системы окружающая среда стала чище», — добавил он.

В качестве примера Стуритис привёл алкогольные коктейли.

После введения депозитной системы было установлено, что в лесах и вдоль дорог по-прежнему в большом количестве находят крепкие алкогольные коктейли, которые не входили в систему. Это стало основанием для предложения правительству расширить депозитную систему, и с 1 января 2023 года депозит был введён и для алкогольных коктейлей крепостью до 15%.

«На данный момент мы не выявили таких острых групп товаров, которые систематически оказываются в природе и которые можно было бы сравнить с алкогольными коктейлями. Но я не хочу утверждать, что их вовсе нет — именно поэтому необходим мониторинг. Мы могли бы рассмотреть направление крепких алкогольных напитков», — отметил Стуритис.