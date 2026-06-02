Кит проплыл 15 тысяч километров и случайно побил мировой рекорд

Горбатый кит пересёк океаны между Австралией и Бразилией, а расстояние между двумя подтверждёнными встречами составило не менее 15 100 километров.

Это самый длинный подтверждённый путь, когда-либо зафиксированный для отдельного горбатого кита.

И самое удивительное: никто не следил за ним по спутнику.

Учёные узнали его по хвосту.

У горбатых китов нижняя сторона хвоста имеет уникальный рисунок. Это почти как отпечатки пальцев у человека. Исследователи сравнили десятки тысяч фотографий китовых хвостов, собранных с 1984 по 2025 год, и нашли совпадения.

Один кит был сфотографирован у берегов Бразилии в 2003 году. А спустя 22 года его снова заметили уже в Hervey Bay в Австралии.

Другого кита видели в Австралии в 2007 и 2013 годах, а затем у берегов Бразилии в 2019-м. Минимальное расстояние между этими точками составило около 14 200 километров.

Для сравнения, это примерно как путь от Сиднея до Лондона.

Причём реальные маршруты могли быть ещё длиннее. Учёные знают только места, где китов сфотографировали. Где именно они плыли между этими точками, остаётся тайной.

В исследовании использовали 19 283 качественные фотографии хвостов горбатых китов из Австралии и Латинской Америки. Снимки делали как профессиональные исследователи, так и обычные люди через платформу Happywhale.

Именно поэтому эта история похожа не только на научное открытие, но и на гигантский пазл, который собирали десятилетиями.

Такие путешествия крайне редки. Среди почти 20 тысяч идентифицированных горбатых китов нашли только двух, которые перемещались между этими далёкими регионами.

Но даже редкие перемещения важны.

Они могут помогать популяциям обмениваться генами и даже песнями. У горбатых китов песни действительно передаются между группами, почти как музыкальные тренды у людей.

Получается, один кит может пересечь полмира не только сам.

Он может ещё и привезти новый хит.