Киев отрицает захват Часова Яра армией России

Минобороны России в четверг, 31 июля, объявило, что российская армия в ходе наступления в Донецкой области захватила город Часов Яр, о боях за который сообщалось с лета 2024 года. Российские СМИ также опубликовали предоставленные министерством кадры Часова Яра, на которых, как утверждается, показаны поднятые на окраинах западного и южного микрорайонов города флаги России.

При этом представитель ВСУ заявил, что информация о переходе города под контроль ВС РФ не соответствует действительности. "Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", - сказал изданию "РБК Украина" Виктор Трегубов, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

А на карте украинского проекта Deep State крупные районы на юге и западе города Часов Яр по-прежнему отмечены как территории, контролируемые ВСУ. Часть города также находится в "серой зоне" - то есть там сейчас ведутся боевые действия.

Бои за Часов Яр

По данным на январь 2022 года, в Часовом Яре проживали 12 557 человек, но с началом боевых действий в районе большую часть жителей эвакуировали. Город расположен в 10 км западнее от Бахмута, о захвате которого в Минобороны РФ объявили в мае 2023 года. Первые сообщения о боях в Часовом Яре стали поступать летом 2024 года, но еще в апреле того же года главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что войскам РФ приказали взять город к 9 мая.

Важность Часова Яра с тактической точки зрения объясняется тем, что он находится на возвышенности посреди холмистой степной равнины. Американская газета The New York Times, опросившая украинских военных и экспертов, в апреле 2024-го назвалагород "ключом" к Донбассу и заявляла, что его взятие позволит развить наступление на другие города Донецкой области, в числе которых Краматорск.