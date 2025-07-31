Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Июля Завтра: Angelika, Ruta, Sigita
Доступность

Киев отрицает захват Часова Яра армией России

© Deutsche Welle 31 июля, 2025 15:43

Мир 0 комментариев

Минобороны РФ объявило о захвате Часова Яра. Но в ВСУ заявили, что это не соответветствует действительности. Контроль ВСУ над южными и западными районами города подтверждает также карта украинского проекта DeepState.

Минобороны России в четверг, 31 июля, объявило, что российская армия в ходе наступления в Донецкой области захватила город Часов Яр, о боях за который сообщалось с лета 2024 года. Российские СМИ также опубликовали предоставленные министерством кадры Часова Яра, на которых, как утверждается, показаны поднятые на окраинах западного и южного микрорайонов города флаги России.

При этом представитель ВСУ заявил, что информация о переходе города под контроль ВС РФ не соответствует действительности. "Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", - сказал изданию "РБК Украина" Виктор Трегубов, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

А на карте украинского проекта Deep State крупные районы на юге и западе города Часов Яр по-прежнему отмечены как территории, контролируемые ВСУ. Часть города также находится в "серой зоне" - то есть там сейчас ведутся боевые действия.

Бои за Часов Яр

По данным на январь 2022 года, в Часовом Яре проживали 12 557 человек, но с началом боевых действий в районе большую часть жителей эвакуировали. Город расположен в 10 км западнее от Бахмута, о захвате которого в Минобороны РФ объявили в мае 2023 года. Первые сообщения о боях в Часовом Яре стали поступать летом 2024 года, но еще в апреле того же года главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что войскам РФ приказали взять город к 9 мая.

Важность Часова Яра с тактической точки зрения объясняется тем, что он находится на возвышенности посреди холмистой степной равнины. Американская газета The New York Times, опросившая украинских военных и экспертов, в апреле 2024-го назвалагород "ключом" к Донбассу и заявляла, что его взятие позволит развить наступление на другие города Донецкой области, в числе которых Краматорск.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:30 31.07.2025
Латвийский полицейский свободное время посвящает попугаям и павлинам
Sfera.lv 2 часа назад
Российские пенсионеры в Латвии остались без денег, помощь получают десятки из почти 10 тысяч
Bitnews.lv 3 часа назад
Геополитика и климат могут вызвать резкий рост цен на газ — Elenger
Bitnews.lv 5 часов назад
Собакам в Юрмале не разрешат гулять на пляже круглый год
Bitnews.lv 5 часов назад
Магазины Эстонии начали продавать продукты с истекающим сроком годности все с меньшей уценкой
Bitnews.lv 6 часов назад
Литва: а вот вам и отставка
Sfera.lv 7 часов назад
Центр госязыка Латвии: нет мОчи от этих нарушений…
Sfera.lv 7 часов назад
ЕС: товары под пошлинами — и виагра тоже…
Sfera.lv 10 часов назад

Сложилось впечатление, что они ищут новое место жительства: Лангу напугало фото с Центрального рынка

Важно 21:28

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) опубликовала на своей странице в Твиттере фотографию с Рижского центрального рынка. На ней изображена группа туристов, очевидно из какой-то восточной страны.

Идейная вдохновительница дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) опубликовала на своей странице в Твиттере фотографию с Рижского центрального рынка. На ней изображена группа туристов, очевидно из какой-то восточной страны.

Читать
Загрузка

Упал в траву и нюхал цветочки: польский дальнобойщик в Латвии поймал нетрезвого водителя

ЧП и криминал 21:11

ЧП и криминал 0 комментариев

В 8 утра, когда большинство людей едут на работу, два молодых человека решили прокатиться на автомобиле, судя по всему, в состоянии сильного опьянения. Их странное поведение заметил водитель грузовика, который немедленно связался с правоохранительными органами. Даже если бы парни захотели покинуть место происшествия, они не смогли бы этого сделать, так как были не в состоянии реагировать на происходящее вокруг, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В 8 утра, когда большинство людей едут на работу, два молодых человека решили прокатиться на автомобиле, судя по всему, в состоянии сильного опьянения. Их странное поведение заметил водитель грузовика, который немедленно связался с правоохранительными органами. Даже если бы парни захотели покинуть место происшествия, они не смогли бы этого сделать, так как были не в состоянии реагировать на происходящее вокруг, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Признает ли Латвия тоже палестинское государство: МИД дал комментарий

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Признание палестинского государства в настоящее время не стоит на повестке дня правительства Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Признание палестинского государства в настоящее время не стоит на повестке дня правительства Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Читать

«Un amore così grande»: блистательная четверка итальянских теноров даст первый концерт в Латвии

История и культура 20:27

История и культура 0 комментариев

4 августа сцена Dzintaru koncertzāle превратится в настоящий храм итальянской музыки — туда выйдут четыре харизматичных, блистательных тенора: The Four Italian Tenors.

4 августа сцена Dzintaru koncertzāle превратится в настоящий храм итальянской музыки — туда выйдут четыре харизматичных, блистательных тенора: The Four Italian Tenors.

Читать

Орет даже ночью! Сигнализация торгового центра регулярно нарушает покой жителей Риги: это опасно?

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Жителей рижских районов Чиекуркалнс и Межапарк уже долгое время раздражает сигнализация недавно построенного супермаркета Rimi, которая очень часто и надолго срабатывает даже по ночам. Администрация магазина долгое время не объясняла даже сотрудникам причины тревог, что вызывает у работников магазина сомнения, безопасно ли находиться в здании.

Жителей рижских районов Чиекуркалнс и Межапарк уже долгое время раздражает сигнализация недавно построенного супермаркета Rimi, которая очень часто и надолго срабатывает даже по ночам. Администрация магазина долгое время не объясняла даже сотрудникам причины тревог, что вызывает у работников магазина сомнения, безопасно ли находиться в здании.

Читать

Как латышские бабушки воспитывают латышских подростков. Казалось бы, причем тут русские?

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Популярная в Латвии блогер, автор "баек со скорой" Елена Дебрер (Fayoli) на своей странице в Facebook рассказала о том, как латышские бабушки призывают к порядку латышских подростков.

Популярная в Латвии блогер, автор "баек со скорой" Елена Дебрер (Fayoli) на своей странице в Facebook рассказала о том, как латышские бабушки призывают к порядку латышских подростков.

Читать

Ехал на день рождения к другу: родственники о трагической гибели 17-летнего парня в Лиелупе

Выбор редакции 20:02

Выбор редакции 0 комментариев

В начале июля Латвию облетело известие о молодом человеке , утонувшем в Лиелупе, в Юрмале. Его семья раскрыла подробности произошедшего с 17-летним парнем в тот день, когда он был на дне рождения друга, сообщает телепрограмма Degpunkta.

В начале июля Латвию облетело известие о молодом человеке , утонувшем в Лиелупе, в Юрмале. Его семья раскрыла подробности произошедшего с 17-летним парнем в тот день, когда он был на дне рождения друга, сообщает телепрограмма Degpunkta.

Читать