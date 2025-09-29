Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

«Никаких запретных мест нет», — подчеркнул Келлог.

На вопрос, передадут ли США Киеву ракеты Tomahawk с дальностью полета 2,5 тыс. км, которые ранее попросил предоставить президент Украины Владимир Зеленский, Келлог ответил, что окончательного решения по этому вопросу еще нет. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме активно обсуждают возможность поставок Киеву крылатых ракет. «Окончательное решение относительно этого примет президент. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США», — отметил Вэнс.

По данным источников The Telegraph, Зеленский попросил у Трампа Tomahawk в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН. Он отметил, что это поможет заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Позднее Зеленский сообщил, что Трамп пообещал подумать над его просьбой. Также украинский лидер допустил удары по центрам власти в России. «Им нужно знать, где находятся бомбоубежища, — сказал Зеленский о кремлевских чиновниках. — Им это необходимо. Если они не прекратят войну, это [бомбоубежище] им в любом случае понадобится».

Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что украинские чиновники посетят Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить с министром обороны Питом Хегсетом возможность предоставления ВСУ ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. При этом собеседники издания подчеркивали, что, хотя Трамп сказал Зеленскому, что он не против дальнобойных ударов, никаких обязательств на себя на этот счет он не взял. До этого администрация Трампа не позволяла Киеву использовать ракеты, в том числе ATACMS, для ударов по России.

