Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Он отмечает, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. "Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки. Но нет другого выхода, кроме как четко заявить - мы завершим "Rail Baltica" не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на восемь лет, а не концентрировать его в четыре года, чего бюджет не может себе позволить", - сказал Паэгле.

Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требует за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Паэгле, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично-частного партнерства (ПЧП) на северном участке основной трассы.

Паэгле отмечает, что при нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить "Rail Baltica" в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. "Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает проект дороже", - подчеркивает он.

Председатель совета "RB Rail" также считает, что для реализации проекта необходимо использовать финансовый инструмент Европейского союза (ЕС) "Safe". "Латвия уже оставила на столе заем в 2,2 млрд евро на 45 лет с отсрочкой погашения на 10 лет - начиная с 2036 года. Практически мы первое государство ЕС, которое отказалось от таких условий. На эти средства можно было бы завершить половину основной трассы", - подчеркнул он.

По словам Паэгле, если Латвия упустит этот инструмент, то позже эти деньги все равно придется занимать, но на значительно худших условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка приведет к удорожанию проекта примерно на 200 млн евро в год.

Также он считает, что управление проектом такого масштаба должно находиться в прямом подчинении премьер-министра, который одновременно должен взять на себя ответственность за финансирование. В настоящее время ответственное за проект Министерство сообщения, а также Минфин не выделяют деньги на проект, а премьер-министр не хочет о нем знать.

По словам Паэгле, это неэффективный подход к реализации проекта, в рамках которого необходимо одновременно вести переговоры с Европейской комиссией, структурами НАТО и соседними странами.

Паэгле призвал новое правительство оперативно принять важные для проекта "Rail Baltica" решения, которые позволят реализовать его как можно быстрее и с финансовой выгодой. Такие решения позволят сэкономить значительные средства для Латвии и будущих поколений.

Он отметил, что предыдущее правительство, вместо того чтобы действовать решительно, предпочло вводить в заблуждение и латвийское общество, и соседние страны - Литву и Эстонию, а также Еврокомиссию относительно фактического прогресса проекта и возможных на данный момент сроков завершения.

Представитель "RB Rail" поясняет, что политикам было выгодно представлять "Rail Baltica" как проект с огромными затратами, однако исследование Банка Латвии 2026 года показывает иную картину. "Несмотря на существенный рост бюджетных расходов, экономическая активность и рост цен будут стимулировать налоговые поступления, поскольку проект способствует внутреннему спросу, занятости и росту зарплат", - отметил Паэгле.

Фискальный анализ "RB Rail" показывает, что с каждого евро, вложенного в строительство "Rail Baltica", в государственный бюджет возвращается 19-21 цент в виде налога на добавленную стоимость, подоходного налога с населения и обязательных взносов социального страхования. При этом в расчетах не учтено влияние проекта на потребление работников и дальнейшую экономическую активность.

"Риски в случае дальнейших задержек чрезвычайно велики. Мы рискуем потерять уже выделенные гранты или их часть. Рискуем получить меньшее финансирование в следующем многолетнем финансовом периоде ЕС. Зачем выделять больше тому, кто не может освоить уже выделенное?" - сказал Паэгле.

Он подчеркивает, что Латвия теряет репутацию и доверие в глазах партнеров, а из-за промедления проект становится все дороже из-за инфляции, в то время как ожидаемые социально-экономические выгоды для страны и ее жителей откладываются.

Как подчеркивает Паэгле, новому правительству следует думать не только о том, как сократить расходы, но и о том, как способствовать безопасности Балтийского региона и росту экономики Латвии, а также, вернуть уважение в глазах партнеров и соседних стран.

Как сообщалось, стоимость первой очереди проекта "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро, однако с учетом индексации эта сумма может вырасти до 6 млрд евро.

Общая стоимость проекта в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 млрд евро.