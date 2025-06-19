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Кая Каллас предлагает европейцам начать учить русский язык или поддержать Украину (3)

Редакция PRESS 19 июня, 2025 09:31

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У России есть план "долгосрочной агрессии" против Европы, так что европейцам придется "начать учить русский язык", если они откажутся поддерживать Украину, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Россия представляет собой прямую угрозу для Евросоюза, а ее масштабные расходы на оборону свидетельствуют о том, что у Кремля есть "долгосрочный план долгосрочной агрессии", считает  Кая Каллас.

Она подчеркнула, что Россия нарушает воздушное пространство блока, атакует его трубопроводы, подводные кабели и электросети, а также вербует преступников для совершения диверсий.

ЕС и несколько отдельных стран-членов блока неоднократно обвиняли Москву в проведении диверсионных кампаний на Западе. Кремль решительно отрицает эти обвинения.

Кая Каллас отметила, что Россия уже тратит на оборону больше, чем 27 стран ЕС вместе взятые, и заявила, что в этом году страна вложит в оборону "больше, чем в здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые".

"Это долгосрочный план для долгосрочной агрессии. Нельзя тратить столько средств на вооруженные силы, если вы не планируете их использовать, – заявила она евродепутатам в Страсбурге. – Европа подвергается нападению, и наш континент находится в мире, который становится все более опасным", - добавила она.

Выступая в преддверии саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе в Гааге, Кая Каллас сказала, что каждая европейская страна должна думать об обороне.

На грядущей встрече НАТО предложит членам альянса установить общий уровень военных расходов в размере 5% от ВВП, по сравнению с нынешним показателем в 2%.

"Коллективная экономическая мощь Европы не имеет себе равных. Я считаю, что нет такой угрозы, которую мы не смогли бы преодолеть, если будем действовать сообща и вместе с нашими союзниками по НАТО", – сказала глава евродипломатии.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько 32 члена альянса производят за год. По его словам, к концу десятилетия Москва может быть в состоянии совершить нападение на одного из союзников НАТО.

В Европе растет обеспокоенность тем, что Россия может попытаться проверить на прочность 5-ю статью гарантий безопасности НАТО – обещание, что нападение на любого из союзников будет встречено коллективным ответом со стороны всех 32 членов альянса.

Поскольку администрация Дональда Трампа обратила внимание на проблемы безопасности на Ближнем Востоке, Европа испытывает все большее давление, чувствуя необходимость самостоятельно решать вопросы обороны и поддерживать Украину без помощи США"Мы должны сделать больше для Украины, а также для нашей собственной безопасности. Цитируя моего друга Марка Рютте, если мы не будем помогать Украине и дальше, нам всем следует начать учить русский язык. Чем сильнее Украина сегодня на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговору", – сказала Кая Каллас евродепутатам.

Россия активизировала свою воздушную кампанию в Украине и усилила наземные атаки вдоль более чем 1000-километровой линии фронта. Два раунда прямых мирных переговоров между Москвой и Киевом не привели к прогрессу в прекращении войны, которая длится уже четвертый год.

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Комментарии (3) 311 реакций
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