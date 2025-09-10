Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Катастрофическая ситуация»: в больницах и школах обещают активные проверки блоков питания

10 сентября, 2025

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks stratēģijas, izglītības un pārtikas nekaitīguma jautājumos Juris Zīvarts piedalās preses konferencē, kurā paraksta memorandu par pārtikas cenu samazināšanu.

7 июля Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила серьёзные нарушения в блоке общественного питания больницы RAKUS на улице Хипократа в Риге. Проверка показала:  в помещении и на оборудовании не обеспечиваются гигиенические процессы, не разделены «чистые» и «грязные» зоны, не соблюдались требования к уборке и дезинфекции. Компания SIA CNC, к которой были высказаны претензии,  обслуживает около 50 объектов по всей Латвии — от школ и детских садов до тюрем и больниц.

«Предприниматель в этих случаях где-то пытался сэкономить. Мы больше такого не потерпим, речь идёт о чистоте и гигиене. Ситуация в больнице была катастрофической, её нельзя было допускать ни при каких обстоятельствах», — заявил в эфире TV24 заместитель госсекретаря Минземледелия Юрис Зивартс.

По его словам, теперь проверки будут активнее. «Школы, детсады — это те места, где мы не хотим даже возможности повторения ситуации, случившейся в больнице!» — подчеркнул чиновник.

Зивартс считает, что при госзакупках важно учитывать отзывы об исполнителях. «Знаю, что в некоторых школах приглашают родителей попробовать еду, которую подают детям ежедневно, и отзывы не всегда положительные», — сказал он.

Ситуация по регионам сильно различается: где-то дети получают местные продукты, а в приграничных районах такой практики нет. Замгоссекретаря предложил создать общий государственный каталог, где будет рассчитано, сколько тонн овощей требуется для питания детей, пациентов и военнослужащих. Такой инструмент, по его словам, сделал бы систему прозрачнее и помог бы вовремя видеть, чего не хватает и что должны производить латвийские фермеры.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

