«Катастрофическая ситуация»: в больницах и школах обещают активные проверки блоков питания

«Предприниматель в этих случаях где-то пытался сэкономить. Мы больше такого не потерпим, речь идёт о чистоте и гигиене. Ситуация в больнице была катастрофической, её нельзя было допускать ни при каких обстоятельствах», — заявил в эфире TV24 заместитель госсекретаря Минземледелия Юрис Зивартс.

По его словам, теперь проверки будут активнее. «Школы, детсады — это те места, где мы не хотим даже возможности повторения ситуации, случившейся в больнице!» — подчеркнул чиновник.

Зивартс считает, что при госзакупках важно учитывать отзывы об исполнителях. «Знаю, что в некоторых школах приглашают родителей попробовать еду, которую подают детям ежедневно, и отзывы не всегда положительные», — сказал он.

Ситуация по регионам сильно различается: где-то дети получают местные продукты, а в приграничных районах такой практики нет. Замгоссекретаря предложил создать общий государственный каталог, где будет рассчитано, сколько тонн овощей требуется для питания детей, пациентов и военнослужащих. Такой инструмент, по его словам, сделал бы систему прозрачнее и помог бы вовремя видеть, чего не хватает и что должны производить латвийские фермеры.