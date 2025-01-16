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Кассир уволен за отказ говорить с клиентами на русском языке? Ответ торговой сети (1)

Редакция PRESS 16 января, 2025 18:53

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Twitter/X

Общественность взбудоражила история о сотруднике Rimi, который, по информации из социальных сетей, был уволен за отказ обслуживать клиентов на русском языке. Этот случай вызвал широкие дискуссии о языке в рабочей среде и правах сотрудников. Чтобы прояснить ситуацию, был запрошен комментарий представителей торговой сети.

«Русская называет латыша фашистом, утверждая, что его уволили за то, что он не обслуживал на русском языке. Люди говорят, что это произошло в Rimi, но я точно не знаю, поэтому не утверждаю. Такова судьба латышей в Латвии! ДО СИХ ПОР! Магазины, где требуют обслуживания на русском языке», — заявила поэтесса и ярая активистка кампании по дерусификации Латвии Лиана Ланга.

Пост вызвал бурную дискуссию. Как стало ясно из комментариев, мужчина, о котором идет речь, не работает с ноября. Многие отмечают, что он работал в Риге, в торговом центре «Ozols», в информационном центре Rimi, и всегда был очень вежлив с клиентами. Некоторые даже пытались связаться с информационным центром, но там отказались давать подробные комментарии.

«Когда я начал спрашивать об ответственности и жалобах русских клиентов, сотрудница бросила трубку и перенаправила меня в главный отдел Rimi», — пишет один из комментаторов.

Некоторые советуют подать жалобу в Инспекцию труда, другие же считают, что заявление нужно писать на женщину, которая сняла видео и назвала мужчину фашистом.

Чтобы узнать больше о произошедшем, был запрошен комментарий у Эвериты Бичковы, руководителя отдела внешних коммуникаций Rimi Latvia. Она пояснила:

«И закон о государственном языке, и стандарты обслуживания клиентов Rimi предусматривают, что обслуживание клиентов должно осуществляться на латышском языке, что мы и соблюдаем ежедневно в работе с нашими клиентами. Мы хотим подчеркнуть, что Rimi не увольняет сотрудников за незнание русского языка или за отказ обслуживать клиентов на русском языке».

На вопрос, как Rimi реагирует на жалобы клиентов о том, что сотрудники не говорят с ними на русском языке, Эверита Бичкова ответила, что такие жалобы поступают редко, и, в соответствии с внутренними стандартами и правилами, на подобные жалобы компания, как правило, не реагирует.

Что касается конкретной ситуации с увольнением сотрудника, компания ни подтверждать, ни опровергать её не стала.

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