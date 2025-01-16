«Русская называет латыша фашистом, утверждая, что его уволили за то, что он не обслуживал на русском языке. Люди говорят, что это произошло в Rimi, но я точно не знаю, поэтому не утверждаю. Такова судьба латышей в Латвии! ДО СИХ ПОР! Магазины, где требуют обслуживания на русском языке», — заявила поэтесса и ярая активистка кампании по дерусификации Латвии Лиана Ланга.

Пост вызвал бурную дискуссию. Как стало ясно из комментариев, мужчина, о котором идет речь, не работает с ноября. Многие отмечают, что он работал в Риге, в торговом центре «Ozols», в информационном центре Rimi, и всегда был очень вежлив с клиентами. Некоторые даже пытались связаться с информационным центром, но там отказались давать подробные комментарии.

«Когда я начал спрашивать об ответственности и жалобах русских клиентов, сотрудница бросила трубку и перенаправила меня в главный отдел Rimi», — пишет один из комментаторов.

Некоторые советуют подать жалобу в Инспекцию труда, другие же считают, что заявление нужно писать на женщину, которая сняла видео и назвала мужчину фашистом.

Чтобы узнать больше о произошедшем, был запрошен комментарий у Эвериты Бичковы, руководителя отдела внешних коммуникаций Rimi Latvia. Она пояснила:

«И закон о государственном языке, и стандарты обслуживания клиентов Rimi предусматривают, что обслуживание клиентов должно осуществляться на латышском языке, что мы и соблюдаем ежедневно в работе с нашими клиентами. Мы хотим подчеркнуть, что Rimi не увольняет сотрудников за незнание русского языка или за отказ обслуживать клиентов на русском языке».

На вопрос, как Rimi реагирует на жалобы клиентов о том, что сотрудники не говорят с ними на русском языке, Эверита Бичкова ответила, что такие жалобы поступают редко, и, в соответствии с внутренними стандартами и правилами, на подобные жалобы компания, как правило, не реагирует.

Что касается конкретной ситуации с увольнением сотрудника, компания ни подтверждать, ни опровергать её не стала.