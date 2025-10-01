Картофель сгнил, рапс не взошёл: предупреждают о проблемах с урожаем уже в 2026 году

По данным центра, особенно тяжёлая ситуация в Видземе и Латгалии, где из-за переувлажнения полей не удалось посеять озимый рапс. Там, где его сеяли позже, растения только начали прорастать и находятся на стадии двух настоящих листьев, что создаёт риски для дальнейшего развития и перезимовки.

LLKC также указывает, что в этом году пшеницу продовольственного качества удалось собрать лишь в Земгале и Видземе. Из-за длительных ливней сформировались короткие колосья и мелких зёрен. Урожайность яровой пшеницы сильно различалась: в Латгалии собрали всего 1,8 тонны с гектара, в Земгале — до 4,8 тонны. В среднем по стране показатель составил 3,4 тонны с гектара — примерно как и в прошлом году.

Сложности возникли и с другими культурами. В Латгалии и Видземе ещё только началась уборка ярового рапса. Из-за влажности семена мелкие, с низким содержанием масла и белка. Средняя урожайность рапса составила 1,2 тонны с гектара, тогда как годом ранее было 1,6 тонны.

По словам консультантов LLKC, в регионе практически нет урожая картофеля: в тяжёлых почвах клубни сгнили, а на песчаных почвах выросли только мелкие. Горох в ряде хозяйств уничтожен дождями — стручки полегли, и собрать урожай оказалось невозможно. Урожайность гороха в среднем составила 2,6 тонны с гектара. Овёс, посеянный позже, также не дал ожидаемого результата: средняя урожайность снизилась до 2,7 тонны с гектара (год назад — 2,9 тонны).

Гречиха в Курземе сейчас находится на стадии созревания, а в Латгалии и Видземе часть посевов ещё цветёт. Уже собранные площади дали лишь 0,7 тонны с гектара, против 1,2 тонны в прошлом году. Средняя урожайность полевых бобов составила 3,2 тонны с гектара.

LLKC отмечает, что из-за чрезмерной влажности хозяйства вынуждены отказаться от сокращённой обработки почвы и массово перепахивают поля, чтобы провести сев озимых.