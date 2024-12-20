Какой будет инфляция в Латвии в новом году: эксперты

Зоргенфрейя также отметила, что рост акцизов приведет к подорожанию алкоголя, табака и безалкогольных напитков, а цены на продукты питания будут продолжать расти из-за мировых тенденций и роста заработной платы. Вмешательство в рыночные механизмы, по её мнению, приведет к искажению конкуренции и дефициту товаров.

Экономист "Luminor Bank" Петерис Страутиньш ожидает инфляцию чуть выше 2%, с ускорением роста цен в первые месяцы года и последующим замедлением, благодаря снижению инфляции в секторе услуг. Важными факторами для снижения цен станут масла, жиры и овощи, а также стабилизация цен на энергоресурсы.

Дайнис Гашпуйтис из "SEB Bank" прогнозирует инфляцию около 2%, с продолжающимся ростом цен на продукты питания, коммунальные и медицинские услуги. Он отмечает, что инфляция останется на высоком уровне в восприятии населения, несмотря на её снижение.

Карлис Пургайлис из "Citadele" считает, что в 2025 году инфляция будет близка к 2%, но с давлением на цены продуктов питания из-за увеличения потребления внутри страны.

