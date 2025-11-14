Как же летать? В латвийском небе заметно выросло количество помех GPS

В том числе в октябре этого года зафиксировано 113 помех GPS, что в 2,2 раза больше, чем в октябре прошлого года, когда помехи были зафиксированы 51 раз.

В прошлом году было зафиксировано 820 случаев помех GPS, в 2023 году — 342 случая, а в 2022 году — 26 случаев.

Ранее LGS отмечала, что при составлении этих данных информация по конкретным авиакомпаниям отдельно не выделяется.

В аэронавигационной компании сообщили, что сбои начались одновременно с вторжением России на Украину и, по всей видимости, связаны с ним.

Агентство гражданской авиации (CAA) ранее разъяснило агентству LETA, что CAA изучает и анализирует сообщения о помехах в работе GPS-сигналов в воздушном пространстве Латвии. Хотя помехи в работе GPS-сигналов влияют на нормальную работу гражданской авиации, они не представляют угрозы безопасности полётов воздушных судов, как транзитных, так и в/из Латвии.

Управление гражданской авиации (CAA) подчёркивает, что для обеспечения безопасности полётов используется несколько систем, поэтому помехи в работе GPS не влияют на безопасность полётов. Данные о каждом случае помех в работе GPS централизованно собираются и анализируются Европейским агентством по безопасности полётов.

LGS — 100% государственная компания, ее обязанность — предоставлять пользователям воздушного пространства аэронавигационные услуги.

В свою очередь, целью Агентства гражданской авиации является реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации, осуществление контроля за безопасностью полетов и авиационной безопасностью воздушных судов гражданской авиации, а также контроль за соответствием загрязнения, вызываемого воздушными судами, требованиям охраны окружающей среды.