Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs
Доступность

Как же летать? В латвийском небе заметно выросло количество помех GPS

© LETA 14 ноября, 2025 07:59

ЧП и криминал 0 комментариев

За десять месяцев этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 1173 сбоя в работе глобальной системы позиционирования (GPS), что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Латвийской компании воздушного транспорта (LGS).

В том числе в октябре этого года зафиксировано 113 помех GPS, что в 2,2 раза больше, чем в октябре прошлого года, когда помехи были зафиксированы 51 раз.

В прошлом году было зафиксировано 820 случаев помех GPS, в 2023 году — 342 случая, а в 2022 году — 26 случаев.

Ранее LGS отмечала, что при составлении этих данных информация по конкретным авиакомпаниям отдельно не выделяется.

В аэронавигационной компании сообщили, что сбои начались одновременно с вторжением России на Украину и, по всей видимости, связаны с ним.

Агентство гражданской авиации (CAA) ранее разъяснило агентству LETA, что CAA изучает и анализирует сообщения о помехах в работе GPS-сигналов в воздушном пространстве Латвии. Хотя помехи в работе GPS-сигналов влияют на нормальную работу гражданской авиации, они не представляют угрозы безопасности полётов воздушных судов, как транзитных, так и в/из Латвии.

Управление гражданской авиации (CAA) подчёркивает, что для обеспечения безопасности полётов используется несколько систем, поэтому помехи в работе GPS не влияют на безопасность полётов. Данные о каждом случае помех в работе GPS централизованно собираются и анализируются Европейским агентством по безопасности полётов.

LGS — 100% государственная компания, ее обязанность — предоставлять пользователям воздушного пространства аэронавигационные услуги.

В свою очередь, целью Агентства гражданской авиации является реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации, осуществление контроля за безопасностью полетов и авиационной безопасностью воздушных судов гражданской авиации, а также контроль за соответствием загрязнения, вызываемого воздушными судами, требованиям охраны окружающей среды.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV
Важно

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Важно

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания (1)

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Важно

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 14.11.2025
Нидерланды: сильнейшее землетрясение
Sfera.lv 3 часа назад
Португалия: будем бастовать
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: airBaltic перевезла больше пассажиров
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: разговор за евробюджет
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 17 часов назад
Дюны не отдали! Конституционный суд отменил план застройки Юрмалы
Bitnews.lv 19 часов назад
Молодые латвийцы дольше живут с родителями и реже создают семьи
Bitnews.lv 19 часов назад
Ночь в Латвии принесет рекордное осеннее тепло
Bitnews.lv 19 часов назад

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Важно 12:49

Важно 0 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Читать
Загрузка

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

Новости Латвии 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Важно 12:24

Важно 0 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Читать

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Читать

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Азбука здоровья 12:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Читать

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Новости Латвии 12:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Читать

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Важно 11:59

Важно 0 комментариев

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

Читать