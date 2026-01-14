Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как забор на границе с Польшей вредит Беловежской пуще

© Deutsche Welle 14 января, 2026 12:15

Мир 0 комментариев

Пограничный забор Польши должен препятствовать нелегальной миграции, однако он также наносит ущерб дикой природе Беловежской пущи - одного из самых уникальных лесов Европы, пишет Deutsche Welle.
 
Беловежская пуща - огромный лес на границе Белоруссии и Польши площадью 140 тысяч гектаров. С 1992 года он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитают зубры, рыси, воробьиные совы и десять тысяч видов грибов.

"Это по-настоящему уникальное место", - говорит Матеуш Шимура, выросший в этом регионе и ныне возглавляющий отдел охраны природы в польском Беловежском национальном парке. "У него есть красота, которую невозможно купить".

Однако сегодня Беловежская пуща оказалась в эпицентре геополитического противостояния и миграционного кризиса.

Пятиметровый забор против мигрантов в Беловежской пуще

В июле 2022 года Польша завершила строительство 186-километрового забора вдоль границы с Белоруссией. Металлическое сооружение высотой пять с половиной метров с колючей проволокой и камерами наблюдения проходит как раз через Беловежскую пущу. Оно было возведено для предотвращения проникновения мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в Польшу и Европейский Союз.

Пресс-секретарь польской пограничной службы Катажина Зданович в комментарии DW рассказала, что на так называемой "зеленой границе" дежурят до трех тысяч пограничников и солдат. По ее словам, в 2024 году власти Польши зафиксировали около 30 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

Аналитики утверждают, что мигрантов используют как оружие в гибридной войне, инициированной Александром Лукашенко в ответ на санкции ЕС против Белоруссии.

Как забор на границе влияет на биоразнообразие

Возведение физической границы через Беловежскую пущу, где раньше почти не было человеческого присутствия, - "это очень серьезная травма", - говорит исследовательница Катажина Новак из Института исследований млекопитающих Польской академии наук. "Лес существовал здесь до человека. Части леса оставались нетронутыми веками - до сегодняшнего времени".

Через год после строительства забора Новак и команда польских и международных ученых начали независимое 18-месячное исследование, чтобы оценить его влияние на животных и растения. Используя фотоловушки, акустические датчики, приборы для измерения температуры и света, а также отслеживания следы на снегу, они выяснили, что укрепление границы привело к многочисленным гибелям животных, включая рептилий, птиц и зубров, которые погибают на дорогах.

В опубликованном в марте 2025 года отчете говорится, что забор и колючая проволока травмируют животных и мешают таким видам, как олени, лоси и волки, перемещаться между двумя странами. По словам Новак, евразийские рыси на польской стороне, лишенные возможности охотиться, питаться и размножаться на более просторной белорусской территории, находятся под угрозой локального исчезновения.

Хотя в конструкции забора предусмотрены ворота для прохода животных, их ни разу не открывали из-за опасений, что ими воспользуются мигранты.

Человеческое присутствие влияет на экосистему Беловежской пущи

Ученые также отметили сокращение числа животных вблизи границы и негативное влияние громких звуков, таких как шум автомобилей и выстрелы, на птиц вдоль забора.

Кроме того, исследование выявило изменения в древней экосистеме Беловежской пущи из-за активности вокруг забора - так, там появилось 13 новых видов растений с "потенциалом инвазии". По словам Новак, некоторые из них, вероятно, были занесены во время строительства, когда происходило интенсивное движение техники.

В октябре 2025 года Международный союз охраны природы (IUCN) признал статус сохранности Беловежской пущи "критическим". Организация заявила, что граница и связанные с ней меры безопасности значительно усиливают фрагментацию среды обитания и давление на дикую природу.

 О возможных последствиях пока известно мало

Ученые признают, что пока недостаточно знают о возможных последствиях наличия забора на границе Польши и Белоруссии. Частично это связано с тем, что польское правительство санкционировало его строительство без оценки воздействия на окружающую среду.

В письменном ответе DW администрация национального парка, начавшая мониторинг гибели животных в прошлом году, заявила, что "количество млекопитающих, пострадавших от забора, крайне мало, смертельные случаи происходят очень редко".

Однако директор Института исследований млекопитающих Михал Змихорски сомневается в эффективности официальных мер. "Самое важное - это достоверные данные, но их недостаточно. Только тогда можно принимать решения на основе фактов", - сказал он, добавив, что правительство должно финансировать мониторинг, который ведет его команда.

"Нам пришлось взять ответственность на себя", - говорит он, имея в виду независимое финансирование, которое его институт привлек для своего 18-месячного исследовательского проекта.

Министерство климата и окружающей среды Польши не ответило на претензии Змихорского, но заявило, что ответственность за принятие "превентивных мер" лежит на администрации парка, а данные об инцидентах с участием животных передаются в министерство каждые две недели. Однако запрос о предоставлении этих данных остался без ответа.

Охрана Беловежской пущи может помочь наладить отношения Польши и Белоруссии?
Хотя администрация национального парка утверждает, что провела тренинги около четырех тысяч солдат на тему "исключительной ценности" леса, Институт исследований млекопитающих считает, что этих усилий недостаточно для повышения экологической осведомленности среди военных и пограничников, которых видели мусорящими, кормящими бездомных кошек и занимающимися спортом в лесу.

Ученые из Института также добиваются более широкого доступа в парк, включая разрешение брать пробы на пограничных постах для отслеживания риска зоонозных заболеваний на фоне растущего контакта человека с дикой природой. В лесу обитают енотовидные собаки, переносящие коронавирусы.

Тем временем гуманитарные организации настаивают на создании безопасных и легальных маршрутов для мигрантов, чтобы им не приходилось пересекать лес.

Змихорски надеется, что "дипломатия в сфере охраны природы" - использование трансграничных природоохранных инициатив для улучшения дипломатических отношений - поможет наладить диалог с Белоруссией и защитить Беловежскую пущу.

Польша, тем временем, запретила своим ученым сотрудничать с белорусскими коллегами. Представитель Международного союза охраны природы заявил, что странам срочно необходимо предпринять совместные действия - организация совместно с ЮНЕСКО предложила посредничество в переговорах.

"Стена может быть демонтирована со временем, - говорит Змихорски. - Это возможно. Это реально. Но все зависит от геополитики".

 

 

 

