Как рижским мэром стал малоизвестный Клейнбергс: «Латвис авизе»

В публичном пространстве как потенциальный мэр доминировал лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнарс Шлесерс, сам создавший такое представление.

Вначале он обозначил в качестве своего главного соперника тогдашнего мэра Риги Вилниса Кирсисa из "Нового Единства". Позже, когда рейтинги стали показывать рост поддержки "Прогрессивных", Шлесерс стал резко критиковать Клейнбергса.

ЛПМ получила наибольшую поддержку избирателей и 13 мест в думе, однако Рижскую думу возглавил Клейнбергс, так как "Прогрессивные" сумели сформировать коалицию из четырех партий.

Для "Прогрессивных" это вторая возможность доказать себя в Риге. Первая попытка с Мартиньшем Стакисом на посту мэра была неудачной - летом 2023 года он подал в отставку.

Тогда Стакис еще не был членом "Прогрессивных", а был избран от общего списка "Движения "За"" и "Для развития Латвии". В ряды "Прогрессивных" он вступил позже.

Перед выборами в самоуправления партия решила, что больше не будет приглашать "гастролеров", а выберет человека из своей среды - возможно, и не столь известного, но надежного, с репутацией человека дела, пояснил один из членов "Прогрессивных".

Клейнбергс не является ярко выраженным политическим лидером, каким был Стакис. Тот уделял внимание своему политическому имиджу, тогда как Клейнбергсу такие вещи кажутся даже обременительными.

Он не является типичным представителем "Прогрессивных", и сам время от времени называет себя консерватором. Однако, возможно, именно это помогло ему договориться в думе с другими партиями.

(Latvijas Avīze)