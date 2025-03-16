Как решения администрации Трампа повлияют на латвийскую экономику? Разъясняет президент Банка Латвии

"Да, неясность очень велика. Конечно, мы видим перемены по периметру. И торговые войны с разными тарифными делами, и геополитические вызовы, например, что в конце концов произойдет в Украине, как эта война закончится. В связи с этим один из эпицентров этой неясности - США", - сказал Казакс.

Он подчеркнул: несмотря на то, что США - один из главных игроков в мировой экономике, Европа наконец начинает действовать и, по его мнению, это очень позитивно, так как это повышает безопасность и дает возможности развивать военную промышленность, за счет чего можно усилить экономику.

Казакс говорил также о тарифах и их возможном влиянии на латвийскую экономику. Он подчеркнул, что неясность по поводу тарифов очень велика - еще неизвестно, в каких сферах они будут введены и как Европа на них отреагирует.

"Во-первых, мы не знаем, как это разыграется. Мы не знаем, в каких сферах эти тарифы будут или их не будет. Не знаем и того, как именно Европа отреагирует, так что неопределенность высока", - пояснил эксперт.

Он отметил также следующее: несмотря на то, что непосредственные торговые связи Латвии с США невелики, внедрение тарифов может повлиять на экономику косвенно. Главные торговые партнеры США - Германия, Финляндия и другие европейские страны, чья экономика тесно связана с США. Они могут столкнуться с проблемами, если тарифы повысятся. Казакс подчеркнул, что в таком случае они могут затруднить экспортные потоки по всей Европе.