Как привлечь молодежь пахать в поле: министерство обещает молодым фермерам стабильное будущее

Министерство подчёркивает, что, чтобы побудить молодёжь переезжать в село и начать работу в сельскохозяйственном секторе, важно повысить престиж сельской жизни и сельского хозяйства, сделать профессии в агросфере более привлекательными и конкурентоспособными. Для этого необходимо проводить информационные кампании, развивать образовательные программы с современным оборудованием, создавать сети наставников и платформы для сотрудничества. Также следует ввести налоговые льготы и повысить экономическую конкурентоспособность, чтобы стабилизировать доходы молодёжи и сделать аграрную отрасль более привлекательной.

По мнению Латвии, необходимо также развивать услуги и инфраструктуру в сельской местности, чтобы там была доступна качественная система образования, здравоохранения, транспорта и социального обеспечения. Следует создавать стимулы для инвестиций и улучшать доступность кредитования, чтобы предоставить молодёжи больше возможностей для развития предпринимательства. Кроме того, для повышения эффективности, устойчивости и цифровизации работы нужно внедрять инновации и новые технологии.

Развитие сельских регионов должно происходить с целенаправленной поддержкой общей сельскохозяйственной политики (ОСП), особенно с фокусом на потребности молодых фермеров и помощь в преодолении начальных финансовых трудностей, считают в Латвии.

Также Латвия подчёркивает, что вовлечение нового поколения в сельское хозяйство имеет решающее значение для развития инноваций и повышения конкурентоспособности отрасли. Молодые фермеры часто обладают более высоким уровнем образования, открыты к новым технологиям и моделям ведения бизнеса, развивают продукцию с высокой добавленной стоимостью, способствуют созданию коротких цепочек поставок и инновациям, делая отрасль более эффективной и устойчивой.

Инновации, в свою очередь, способствуют обновлению поколений, делая сельское хозяйство более привлекательным для молодых предпринимателей. Автоматизация и цифровые решения сокращают объём физически тяжёлого труда, улучшая условия работы и экономическую рентабельность. По мнению Латвии, ОСП играет важную роль в обеспечении молодым фермерам доступа к кредитам, образованию и консультациям, однако необходимы дополнительные инвестиционные механизмы для модернизации и повышения конкурентоспособности. Важна также поддержка доходов на этапе создания хозяйств молодыми предпринимателями, чтобы уменьшить финансовые трудности.

Одновременно позиция Латвии предусматривает необходимость решения проблемы нехватки человеческого капитала, что существенно ограничивает конкурентоспособность отрасли и её устойчивое развитие. Учитывая демографическую нагрузку и растущий возраст руководителей сельских хозяйств, важно обеспечить механизмы поддержки для повышения квалификации этих групп, чтобы ускорить и упростить внедрение инновационных решений, а также создать меры поддержки для привлечения новых кадров в отрасль, способствуя предпринимательству.

Следует отметить, что с 5 по 17 июня в столице Польши — Варшаве — пройдёт неформальная встреча министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС. Делегацию Латвии на встрече возглавит министр земледелия Армандс Краузе (СЗК).