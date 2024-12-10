Как «освежить» правительство Латвии: политолог

Он напомнил, что фракция "Нового Единства" в Сейме насчитывает 25 депутатов, и ее может поддержать независимый депутат Игорь Раев, что вместе с девятью голосами "Прогрессивных" составит 35 голосов за Казакса. "Это хорошая основа", - считает Раевскис.

Однако следует учитывать и мотивы, по которым партии могут выбрать того или иного кандидата, например, чтобы расколоть коалицию или каким-то образом повлиять на нее, считает эксперт.

Политолог отметил, что если эта коалиция распадется, то недостатка в кандидатах для следующей коалиции не будет, но, по его мнению, очевидно, что "Новое Единство" будет доминирующей силой в парламенте до конца этого парламентского срока.

Раевскис признал, что не видит политического потенциала для формирования новой коалиции, хотя технически это возможно. Например, он не видит коалиции, в которую могли бы войти "Латвия на первом месте" (ЛПМ), Союз зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенный список" и "Национальное объединение". "На мой взгляд, все танцы происходят вокруг "Нового Единства" как центральной силы и в парламенте, и в правительстве, которая задает тон", - прокомментировал политолог.

Раевскис считает, что соглашение между "Новым Единством" и "Прогрессивными" о поддержке Казакса - это позитивный сигнал для нынешнего президента Банка Латвии.

Если говорить о мотивации СЗК, который придерживается своего кандидата - Рейниса Берзиньша, председателя правления "Altum", то вопрос в том, насколько СЗК хочет остаться в голосовании только вместе с ЛПМ и испортить отношения с "Новым Единством", с которым он хочет быть вместе до конца срока, сказал эксперт. "Политики СЗК не выражают в интервью желания оказаться в оппозиции", - отметил политолог.

Раевскис предполагает, что Берзиньш снимет свою кандидатуру, видя, что его не поддерживает большинство в коалиции. "Это очень возможно. Если Берзиньш не будет баллотироваться, то вопрос решен", - сказал политолог.

Раевскис считает, что после выборов президента Банка Латвии вопрос о том, как "освежить" правительство, будет снят с повестки дня коалиции. По его мнению, изменения в правительстве не будут происходить за счет только одной партии. Маловероятно, что "Прогрессивные" согласятся с тем, что будет заменен только министр сообщения из их партии Каспар Бришкенс, считает Раевскис.

Чтобы мотивировать всех на изменения в правительстве, "Новому Единству" придется также взять на себя обязательство сменить и одного из своих министров, чтобы никто не сказал, что партия обновила правительство за счет других.