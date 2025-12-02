Как один вирусный ролик превратил чужие поля в место массового грабежа

До рассвета на поля пришли десятки людей — позже их было уже сотни. Они приходили семьями, с мешками, корзинами, пластиковыми ящиками. Машины подъезжали прямо к грядкам. Люди срывали перцы целыми ветками, вырывали кусты с корнем, толпились вокруг лучших участков. На видео, снятых местными жителями, видно, как незнакомцы спокойно грузят мешки в багажники под крики фермеров: “Это наш урожай!”

Фермеры пытались остановить поток — спорили, объясняли, что никакого “разрешения” не давали. Но толпа верила ролику в интернете, а не людям, которые стояли перед ними. Ситуация превратилась в натуральный хаос: на поле одновременно находились дети, пожилые, машины, мотоциклы, и каждый считал, что “раз бесплатно, значит можно”.

Когда приехала полиция, ущерб уже был нанесён. Урожай оказался уничтожен за часы. То, что должно было идти на продажу, превратилось в голые корни и разваленные грядки. Позже выяснилось: автор вирусного видео не имел никакого отношения к фермерам. Он просто снял ролик “для продвижения”, рассчитывая на просмотры. Его задержали, но компенсировать ущерб полностью он не в состоянии, сельская администрация выделила лишь небольшую сумму, не сопоставимую с потерями.