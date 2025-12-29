Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как нам выбраться из смертельной ловушки? Или уже не париться? Херманис спрашивает

Neatkarīgā Rīta Avīze 29 декабря, 2025 12:33

Новости Латвии 0 комментариев

"Крупнейший латвийский бизнес-клуб «Laser» подготовил четыре сценария будущего Латвии. Самый пессимистичный из них называется «Одинокая Латвия». Однако и он, на мой взгляд, основан на необоснованном оптимизме, - пишет режиссер Алвис Херманис в "Неаткариге".

В этом сценарии Эстония окончательно ушла к Финляндии, Литва окончательно объединилась с Польшей, а Латвия осталась одна одинешенька. Вместе со своими политиками, которых ее жители упорно продолжают выбирать из числа безработных и неудачников. Ведь для изменения избирательного закона, как известно, не хватает ума и решимости.

Остальные три сценария «Laser» утопичны, поскольку основаны на надеждах, что в будущем здесь появится какой-то центр образования и искусственного интеллекта и тому подобное. Ничего не будет. Все поезда уже давно ушли. А с рельсами все знают, как у нас обстоят дела — мы не умеем ни укладывать, ни снимать.

Тогда гораздо более вероятным прогнозом было бы то, что Латвия будет разделена на две части — территория Видземе станет продолжением Эстонии (если не юридически, то экономически), а Курземе, Земгале и Латгале со временем станут экономическим пространством Литвы. Фактически (что касается Курземе), это уже началось. Латвийцы сначала будут работать в эстонских и литовских компаниях и жить там по будням. По вечерам в пятницу они будут ездить домой в Латвию, но в понедельник утром им придется вставать рано, чтобы успеть на работу к соседям и чтобы эстонский/литовский босс не сердился. Но все же это ближе, чем Ирландия. Это хорошо. Потом, позже, эстонские и литовские компании уже будут размещены на нашей территории, и поездки отпадут.

Основой благосостояния каждой страны являются ресурсы, которые она может предложить. Люди, природа, географическое положение, другие факторы. Какие же ресурсы есть в нашем распоряжении?

Ну, например, у Сингапура (который всегда будет упоминаться как эталон быстрого и сверхуспешного сценария) в стартовой позиции (1960-е годы) было как минимум два: менталитет людей плюс уникальное географическое преимущество. Под руководством умных и успешных лидеров эти два ресурса были максимально умело использованы, и крошечная рыбацкая деревня (с 120 жителями в середине XIX века) теперь является одним из мировых экономических и финансовых центров. Люди там умеют мобилизоваться для достижения общей цели, а коллективный разум позволяет быстро менять тактику, если этого требует стратегия. Расположение, в свою очередь, позволило не только развить концепцию глобального торгового узла, но и стать недостающим дневным звеном в финансовой цепочке между фондовыми рынками Цюриха и Сан-Франциско (когда для одних наступает ночь, а для других еще не наступило утро).

Если принять, что уникальными ресурсами Латвии являются природа и климатическая зона на глобусе, то следует спросить: что же мы могли бы сделать с этим гигантским пустым лесом, который называется Латвия? Может быть, предложить его как идеальное место, куда в старости могут переехать состоятельные жители Европы? Те, чье здоровье больше не выдерживает невыносимо жарких южноевропейских лет или кому больше некомфортно оставаться в завоеванных мусульманами странах Западной Европы, где гражданская война стала повседневным фоном?

Возможно, нашей «Nokia» могло бы стать массовое строительство компактных поселков, специально предназначенных для нужд состоятельных иностранных пенсионеров. С соответствующей инфраструктурой, здравоохранением, культурной программой? Латвийские архитекторы могли бы разработать целые поселки с уникальной концепцией — «идеальная старость». Не дома престарелых для беспомощных и неспособных, а поселки для активных и еще энергичных состоятельных пенсионеров. Небольшие домики на 1 или 2 человека (дети уже не будут с ними жить), оздоровительные центры с высококвалифицированной медицинской помощью, бассейны, рестораны с танцевальными залами, где латвийские музыканты играют старые хорошие песни 70-80-х годов и в том же духе.

Если вы чувствуете иронию в моем тексте, то она составляет всего 20%. Остальное – серьезно. Потому что, чтобы выбраться из смертельной ловушки, в которую мы попали, нам все же нужно придумать что-то новое и оригинальное. Потому что все существующие бизнес-идеи соседи реализуют гораздо, гораздо лучше нас. Кто не верит, пусть поедет и сравнит.

Конечно, есть еще совершенно оригинальная и невиданная концепция: мы сознательно работаем над тем, чтобы никому не уступить последнее место [в ЕС], чтобы никто его у нас не отнял. Мы сопротивляемся любым экономическим инновациям, тормозим как местный бизнес, так и инвестиции. Мы сознательно выбираем участь «природного заповедника», который сохраняет свою уникальность и очарование прошлого. Я не шучу — очень часто так называемый прогресс в долгосрочной перспективе оказывается разрушительной силой, ускоряющей энтропию. Может быть, судьба решила, что мы останемся экономически отсталой страной, которая таким образом убережется от всех побочных эффектов современного мира, искусственного интеллекта и других угроз будущего, о последствиях которых остальные завтра, возможно, будут горько сожалеть? В таком случае, конечно, ничего менять не нужно. Ни в государственном управлении, ни в политическом плане. Нынешние правители делают все прекрасно и их не нужно беспокоить.

Может быть, действительно – чем хуже, тем лучше?

Единственное, что разрушает эту концепцию Латвии, – это демографическая кривая. Дети больше не рождаются, доля пенсионеров быстро растет, государство тратит все больше и зарабатывает все меньше.

Чем это может закончиться? Как вы думаете? Каковы ваши прогнозы?

Вчера я разговаривал с одним из наших латвийских фермеров из Курземе. Небольшое хозяйство. Он рассказывает, что недавно в его хозяйстве была очередная ветеринарная инспекция. Прибыл инспектор-чиновник со словами: «Здравствуйте! На этот раз мы хотим вас как следует проверить!» Фермер ответил: «Да уж, проверяйте как следует! Как положено. И всех остальных крестьян здесь тоже нужно тщательно проверить! Тогда через пару лет у вас не останется мест для проверки - и тогда у вас, инспекторов, не будет работы, и наступит наконец покой».

