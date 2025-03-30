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Как нам обустроить Латвию? Гитарист Prāta vētra высказал, что он хотел бы поменять в стране (ВИДЕО) (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 30 марта, 2025 13:02

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В соцсети "Х" опубликован ролик, в котором гитарист группы Prāta vētra Янис Юбалтс высказывается о политике и о том, что в ней стоило бы кардинально поменять, пишет Tautaruna.nra.lv.

Он подчеркивает, что, например, педагоги, у которых у самих есть дети и их надо учить, водить на кружки и так далее, получают зарплату, неадекватную вложенному труду и ответственности. "В то же время закрываются глаза на колоссальные государственные проекты, где просто пропадают огромные деньги. И людей за их решения не наказывают. Я не хочу сам идти в политику, но уже давно жду такую политическую силу, которая поменяет Сатверсме, чтобы депутат за свои ошибочные решения ответил и в имущественном плане. И число депутатов обязательно надо было бы сократить со 100 до 50", - убежден музыкант.

 

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