Он подчеркивает, что, например, педагоги, у которых у самих есть дети и их надо учить, водить на кружки и так далее, получают зарплату, неадекватную вложенному труду и ответственности. "В то же время закрываются глаза на колоссальные государственные проекты, где просто пропадают огромные деньги. И людей за их решения не наказывают. Я не хочу сам идти в политику, но уже давно жду такую политическую силу, которая поменяет Сатверсме, чтобы депутат за свои ошибочные решения ответил и в имущественном плане. И число депутатов обязательно надо было бы сократить со 100 до 50", - убежден музыкант.