Как министерства саботируют решение Силини о тотальной экономии: простой пример

«Как социальных партнеров правительства, нас приглашали на встречи министерства финансов о сокращением расходов с каждым министерством отдельно. Очень важный и нужный процесс. Как у нас там обстоят дела? Установлен график примерно на четыре министерства в день. Приведу динамику процесса на примере МИДа:

1) Встреча изначально была запланирована до выборов - 1-й раз. Не состоялась.

2) После программы Домбурса её запланировали после выборов - на 17.06 16-17:30.

3) в понедельник 16.06 в 10:59 встречу перенесли на пятницу 20.06 на 7:30 - 9:00.

4) в понедельник 16.06 в 13:45 она снова была запланирована на вторник 17.06 на 16-17:30.

5) Вторник, 17.06 в 15:09 встреча переносится на 17.06. на 17-18:30.

6) Вторник, 17.06. мы уже в пути, но в 16:40 встреча отменяется!!

Спасибо Министерству финансов, Министерству иностранных дел и Государственной канцелярии за уважение к чужому времени и труду!

Продолжаем с Министерством образования и науки (МОН). Еще сегодня встреча была запланирована на 9:00. Но если посмотреть, что было до этого:

1) изначально её планировалось провести около 20 мая.

2) 14.05 встреча была запланирована на среду, 18.06. на 10-12:00.

3) 20.05. она переносится на 17.06. на 9 - 10:30.

4) Понедельник, 16.06. 13:50 переносится на пятницу, 20.06. на 8:00-10:00.

... а до пятницы еще далеко!», - иронизирует Бите.