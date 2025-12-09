Как еврокомиссар Домбровскис отреагировал на новую стратегию безопасности президента Трампа

«Европейский союз даёт силу своим членам, особенно малым странам. В этом мире, всё больше движимом конфликтами и расстановкой сил, сила заключается в единстве», — сказал Домбровскис.

Напомним, на прошлой неделе США обновили свою Стратегию национальной безопасности, предупредив, что Европа может столкнуться с «упадком» цивилизации из-за ошибочной экономической политики, чрезмерного регулирования и неконтролируемой миграции.

В документе США также упоминается цель поддержки «патриотических европейских партий» — неявный намёк на консервативные или правые силы.

Домбровскис признал, что есть моменты, по которым мнения совпадают, например, необходимость более чётко продемонстрировать твёрдую позицию в отношении России и продолжить поддержку Украины.

Комиссар подчеркнул, что сила Европы должна быть продемонстрирована практическими решениями — прежде всего, путём обеспечения долгосрочного финансирования Украины в условиях, когда США сокращают объёмы прямой помощи. По его словам, предстоящий саммит Европейского совета на следующей неделе станет решающим моментом — необходимо будет принять решение о репарационном кредите для Украины или совместном займе ЕС на рынке в размере около 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

После публикации документа США европейские лидеры заняли единую позицию, подчеркнув, что политический выбор находится в руках Европы.